על רקע הצמיחה המשמעותית של מערכת החינוך החרדית והתרחבותה המתמדת בשנים האחרונות, מוביל המחוז החרדי במשרד החינוך מהלך אסטרטגי שנועד לבחון את צורכי המערכת בשנים הבאות ולגבש מענים מקצועיים, מותאמים וארוכי טווח.

מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, הדגיש כי מדובר במהלך הנובע מאחריות מערכתית רחבה: "הגידול המבורך בחברה החרדית אינו רק מגמה מספרית, אלא קריאת כיוון המחייבת היערכות מקצועית ומעמיקה. הצבנו לעצמנו יעד ברור: לתרגם את המגמות הללו לתוכנית פעולה סדורה ומעשית. מחובתנו להבטיח כי מערכת החינוך תהיה ערוכה להעניק לכל תלמיד ותלמידה מענה חינוכי איכותי, מקצועי ומותאם, מתוך ראייה רחבה הצופה פני עתיד".

על רקע מגמות אלו בחרה המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז החרדי במשרד החינוך, אתי בינדר, לייחד את תהליך הלמידה השנתי של מפקחי המחוז לסוגיית הצמיחה בחינוך החרדי ולהשלכותיה על מערכת החינוך והחברה בישראל. מתוך ההכרה כי מדובר בסוגיה בעלת משמעות לאומית, גובש מהלך עומק שנועד לבחון מחדש את תפקיד המפקח והמחוז בעידן של תמורות חברתיות ודמוגרפיות מואצות.

"הבנו שאי אפשר להסתפק בדיון תיאורטי בלבד, ונדרשת הרחבת הפרספקטיבה ושילוב מגוון נקודות מבט מקצועיות של השותפים המרכזיים בשטח", מציינת בינדר. "המטרה המרכזית בתהליך שעברנו הייתה לבחון לעומק את האחריות המשותפת של כלל הגורמים המשפיעים: הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה, האקדמיה וארגוני החברה האזרחית, במטרה ליצור אקוסיסטם חינוכי שלם, מתואם ומסונכרן".