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הסעיף שמשווה לומדי תורה ללוחמי צה"ל - הוסר מנוסח חוק יסוד לימוד תורה

ועדת השרים לחקיקה הודיעה על נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה | הנוסח יסיר את הסעיף המשווה לומדי תורה למשרתי צה״ל (חרדים)

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תלמידי ישיבות (צילום: שוקי לרר)

במהלך דיון בוועדת השרים לחקיקה שהתקיים הבוקר (שלישי) סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה.

הנוסח החדש ישקף את חשיבותם של לומדי התורה, מבלי להשוותם למשרתי צה״ל. בהודעה שנמסרה מטים הוועדה נמסר: "השינוי מגיע לאור דרישתם של סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס ושר המשפטים אישרו במהלך הדיון בוועדה כי הסעיף יוסר והחוק ישוב לוועדה לפני קריאה ראשונה.

מדובר בסעיף הקובע כי "חוק היסוד ייקבע כי מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית ייחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, וכי תהיה לכך השלכה על זכויותיהם וחובתיהם".

בקואליציה מעריכים כי לאחר ריכוך הסעיף המדובר, גם בסיעת 'הציונות הדתית' יתמכו בהצעת החוק. הצעד נועד להרחיב את חזית התמיכה בחוק ולהפחית בביקורת הציבורית שהתעוררה סביב הסעיף השנוי במחלוקת. גורמים בליכוד מבהירים כי המטרה היא לעגן את ערכה העליון של התורה מבלי ליצור השוואה ישירה שעלולה לעורר מחלוקת.

ב'ציונות הדתית' הודיעו הבוקר בהודעה רשמית: "סיעת הציונות הדתית הודיעה כי לא תאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה״ל. הסיעה תתמוך אך ורק בחוק שמקבע את לימוד התורה כערך יסוד ללא השוואה בין למשרתים בצה״ל".

כפי שדווח לראשונה הבוקר ב'כיכר השבת', מליאת הכנסת צפויה לאשר מחר (רביעי) בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה, אך מאחורי הקלעים התקיימו דיונים באשר לנוסח החוק שיקודם לאחר האישור הראשוני, כך שהסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים - יוסר.

הדיונים על ריכוך החוק מגיעים לאחר שבוע סוער בו הסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד על הקואליציה לקדם את החוק. יו"ר ש"ס הציב לקואליציה: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", הכריז דרעי בישיבת סיעת ש"ס.

כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם דגל התורה. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר כי "על סדר יומה של ועדת השרים לענייני חקיקה הונח חוק יסוד: לימוד תורה, אשר בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א נקראתי להגישו ולקדמו".

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6
החוק בנוסחו המתוקן יקבע את נחיתותם של לומדי התורה ביחס למשרתים בצבא. ציוק הגורל
עמי
5
חילול השם להסיר את זה וזו ציונות דתית- הציונות מעל הדתית ולכן זה המצב שרומסים את הציבור במקום הקב"ה בראש , המדינה החילונית בראש בושה! לומדי תורה בדיוק שווה ללוחם צה"ל גמרא מפורשת ועל זה שרשרת הדורות קיימת 5786 שנים
מנחם
לידיעתך המושג "דתי" זה לא רק ללמוד תורה , יש הרבה מצוות.. אחת מהם היא הצלת ישראל שדוחה את כל התורה כולל לימוד תורה כשהדבר נצרך.. הרבה חרדים איבדו את הכיוון .. רק לימוד תורה חשוב להם והרבה מצוות נרמסות.. לציונות הדתית יש תורה, צבא, ישוב הארץ ועוד ועוד
חמ
4
זה לא משנה את העובדה שמטרת היא החוק היא לאפשר לציבור של אנשים ערלי לב שלא מרגישים שום מחוייבות למדינה להמשיך לינוק מעטיניה ולהתקרבן כשמישהו דורש מהם לתרום את חלקם. ולא " תורה מגנא ומצלא" היא לא תרומה. לו הייתם באמת מאמינים בכך מדוע בכלל לדרוש כספים? מדוע להפגין? מדוע ללכת לרופא? הלא הכל באמת בזכות
מילואימניק
יפה כתבת
אמסלם
3
טוב מאד שהסירו בני הישיבות שווים הרבה יותר
בני הישיבות שווים הרבה יותר
2
החוק הזה בכלל לא בטוח יעבור 3 קריאות, עושים עכשיו קריאה אחת בשביל הבחירות ויש מצב שאחרי הבחירות החוק יקבר לשנים רבות
מאוכזב מגפני
1
ראשית יש לעשות חוק דרך ארץ
ההוא גברא

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