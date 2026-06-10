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19 מהעצורים בפריצה לבית השופט סולברג התגלו כעריקים  - ויוסגרו | 48 חשודים שוחררו למעצר בית

פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)

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הפריצה לביתו של סולברג (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

התפתחות משמעותית בפרשת הפריצה לביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג. מבדיקת זהותם של עשרות המפגינים שנעצרו במקום עולה כי לפחות 19 מהם הינם מחוייבי גיוס, כך פרסמה לראשונה לי עייש ב'i24news'.

בעקבות הגילוי, העצורים הללו לא יטופלו אך ורק במסלול האזרחי הרגיל, אלא צפויים לעבור בשעות הקרובות ישירות לידי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) לצורך המשך מעצרם והעמדתם לדין במסגרת המערכת הצבאית.

באשר לגבי יתר העצורים בפרשה, שלא נמצאו לגביהם אינדיקציות לעריקות או לעבירות אלימות חריגות במיוחד, המשטרה הסכימה על שחרורם ובית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים, בערבות של 1,000 ש"ח, ותנאים מגבילים הכוללים איסור יצירת קשר והתקהלות.

כזכור, בשבוע שעבר, הגיעו עשרות מפגינים קיצוניים בהפתעה לביתו של השופט סולברג באלון שבות, התפרעו במקום, ניפצו את חלונות ביתו ואת שמשת רכבו והזיקו לעציצים בכניסה לבית.

המפגינים מחו נגד מעצר העריקים וגרמו נזק רב בביתו של השופט. המשטרה הצליחה לעצור כ-60 מהמפגינים ומאז מעצרם הוארך.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בעקבות ההתפרעויות כי "ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. ראש הממשלה דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט סולברג והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים".

ראשי הסיעות החרדיות ש"ס ודגל התורה, אריה דרעי ומשה גפני, הוציאו הודעת גינוי משותפת בעקבות ההתפרעות האלימה. בהודעה הם גינו בתוקף את האלימות, אך במקביל תקפו את מערכת המשפט על "מסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה".

"אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון", נכתב בהודעה. "התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים".

עם זאת, הבהירו ראשי הסיעות החרדיות כי הם מתנגדים באופן מוחלט לאלימות. "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית", הדגישו.

בהמשך ההודעה, הם דרשו מראשי מפלגות הימין לגנות גם את "הרדיפה המתמשכת והאכזרית" כלפי לומדי התורה. "אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות", נכתב בהודעה. "דמם של לומדי התורה אינו הפקר".

ח"כ יצחק גולדקנופף גינה את האלימות ואמר כי "לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".

גיוס חרדיםפריצהנעם סולברג

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4
שיפתחו כולל בכלא. אולי האור שבתורה יחזירם למוטב.
פ.
3
יש כבר יותר משבעים אסירים, למה הפלג הפסיק להפגין? איפה ברצפי"ם? רק בכוח נוכל לשחררם
אפשטיין חרדק
הפלג בהוראת הרבנים יוצאים רק על בני התורה לא על הדיגלאים וש"ס המשתמשים בכח המחאות ע"מ להעביר חוק גיוס, לגבי הגרצפנ שאלה טובה
זופניק
בכוח... חחחח מדינה עם צבא מול 7 חזיתות משקשקת מקומץ עצקלעך כחושים
רחמונאס
2
לפחות הם עוברים לכלא צבאי, תנאים של מלון לעומת מעצר, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה
אופניק
הם לא נתפסו על דברי תורה, הם נתפסו על אלימות וונדליזם.
ליעד
1
די מההגדרות השקריות, עריק זה חייל בפועל שערק מעל 14 יום מהצבא, עד 14 יום הוא "נפקד". מי שלא התגייס אינו עריק הוא יכול להיות מקסימום משתמט.
די מהבלוף הזה
משתמט - אדם שלא התחיל בכלל חיול עריק- התחיל תהליך חיול אבל נטש את הצבא
אלמוני

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