כיכר השבת
חיזוק משמעותי לעולם הכשרות:

 הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות

במהלך ביקור מיוחד שערך בארץ ישראל הגאון רבי משה אליפנט, מנכ"ל הכשרות של בד"ץ OU העולמי, נועדו רבני המערכת עם גדולי הפוסקים לדיוני הלכה מעמיקים ולקידום יוזמות למען חיזוק הכשרות. הגר"מ אליפנט עלה למעונות גדולי הפוסקים יחד עם הגאון רבי יששכר קרקובסקי, העומד בראש המערכת בארץ ישראל. במהלך הביקור התקיימה פגישה ייעודית עם חברי בד"ץ 'העדה החרדית' בנוגע למהלך החדש והמשותף למען הפיקוח בתחום כשרות המזוזות ולמניעת הזיופים הרבים (חרדים)

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הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות (צילום: באדיבות המצלם)

במסגרת סדרת הפגישות, נועד הגר"מ אליפנט עם הפוסקים הגדולים, הגאון רבי מרדכי גרוס והגאון רבי אשר וייס, המשמשים כפוסקי מערכת הכשרות של בד"ץ OU בארץ ישראל. עמם דן בסוגיות הלכתיות מורכבות, ובראשן ההתמודדות עם האתגרים הגלובליים בכשרות, בדגש על הלכות חדש, בדיקות שעטנז ושאלות הלכתיות סביב שחיטת כבשים.

במסגרת המהלך החדש לקידום הפרויקט פורץ הדרך עליו הכריז בד"ץ OU, מציב הבד"ץ סטנדרט חדש של פיקוח הלכתי קפדני על עולם הסת"ם. מנתונים שהוצגו עולה כי בשוק קיימים כיום ליקויים רבים במזוזות, הנובעים מזיופים ומכתיבה שלא כהלכה. בתיאום עם חברי בד"ץ 'העדה החרדית', הוקמו מוקדי עבודה ייעודיים תחת פיקוח הדוק של משגיחי הבד"ץ, המלווים את הסופרים והמגיהים בכל שלבי עבודתם, במטרה להבטיח את כשרותן המהודרת של המזוזות המאושרות שתחת פיקוחם.

במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך, אליו עלה הגר"מ אליפנט בליווי הגאון רבי יששכר קרקובסקי, הביע מרן הערכה עצומה לפעילות בד"ץ OU. בהתייחסו למסירותו של מנכ"ל הכשרות, אמר הגר"מ שטרנבוך: "אתם פועלים במסירות נפש ממש. שולחים משגיחים לכל העולם בעבודה מאומצת כדי להגיע לרמת ההידור הגבוהה ביותר לבני התורה". את דבריו חתם מרן בברכה מיוחדת לסייעתא דשמיא להמשך הפעילות.

את הביקור חתם הגר"מ אליפנט בסדרת דרשות ושיעורים שנשא בפני קהלים תורניים רבים, בהם עמד על חשיבות ההקפדה על קוצו של יוד בכל נושאי הכשרות. השיעורים נמסרו בישיבת מיר בירושלים, בכולל 'הלכה' של הרב לרנר בשכונת מעלות דפנה, בבית המדרש 'שומר אמונים' בשכונת עזרת תורה, ובמרכז 'חניכי הישיבות' ברמת אשכול, שם נשא דברים בעניין חשיבות הכשרות המהודרת.

הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ אליפנט מנכ"ל בד"ץ OU במסע חיזוק להרמת קרן הכשרות (צילום: באדיבות המצלם)
הרב אליפנטבד"ץ OU
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