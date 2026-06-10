האם מותר לדבר לשון הרע על פוליטיקאי או מפלגה לתועלת הציבור?

שאלות ותשובות בהלכה

מאת הגאון רבי אהרן בוטבול/מתוך עלון אחוותא מבית 'אחוות התורה'

רכב זר יינזק

שאלה:

יש לי חניה פרטית, ואחד השכנים חוסם אותה באופן קבוע. פניתי אליו כמה פעמים ואף התקשרתי למשטרה, אך ללא הועיל. האם מותר לי לגרום נזק לרכבו כדי שילמד לקח ולא יחסום אותי שוב?

תשובה:

מרן השולחן ערוך (חו"מ סימן ד' סעיף א') פוסק: "יכול אדם לעשות דין לעצמו" כאשר אדם מחזיק שלא כדין בממונו, ואף רשאי למנוע ממנו זאת בכוח במקרים מסוימים.

בספר 'נתיבות המשפט' חילק בין מטלטלין לקרקע, וסבר שבמקרה של תפיסת קרקע אין להוציא בכוח או באלימות. אולם פוסקים אחרים חלקו עליו. כך, למשל, בתשובת מהראנ"ח שבספר 'מים עמוקים' נפסק שבעלים רשאי למחות במי שנכנס לרשותו הפרטית גם באמצעים תקיפים, כאשר אין דרך אחרת להגן על ממונו.

עוד מצאנו בשו"ת 'שמע שלמה', שהתיר לפרסם ולבייש דייר המסרב לשלם ועד בית כדי לאלצו לשלם, אף שהדבר עלול לגרום לו נזק משמעותי.

למעשה, אם אדם בטוח שרק בדרך הזו הוא יוכל להציל את כספו וממונו, כגון ששכנו תופס את החניה הפרטית שהיא בבעלותו, אפשר להקל לעשות פעולות חריגות כמו אלו שהוצעו. אבל, אינני אוהב את האלימות - חשוב לזכור שבדרך כלל אלימות אינה משיגה את המטרה. וההשפעה השלילית של התנהגות אלימה כלשהי על האדם המפעיל אותה, מזיקה מאוד לו עצמו. "והאמת והשלום אהבו".

לשון הרע על פוליטיקאי

שאלה:

בשולחן שבת דיברנו על הבחירות. אחי סיפר על מעשים שליליים ומושחתים שעשה, לדבריו, נציג במפלגה מסוימת. כשהערתי שמדובר בלשון הרע, הוא טען שהדברים נאמרים לתועלת, כדי שאנשים ידעו שלא להצביע לאותה מפלגה. האם אכן מותר לדבר לשון הרע על פוליטיקאי או מפלגה מטעם זה?

תשובה:

אין היתר גורף לדבר בגנותו של פוליטיקאי. הטענה שמדובר ב"תועלת" אינה מתירה מעצמה איסורי לשון הרע. היתר לספר מידע שלילי לתועלת קיים במקרים שבהם יש צורך למנוע נזק ממשי, כגון בענייני שידוכים, שותפויות או עסקאות. הצבעה בבחירות אינה דומה בהכרח למקרים אלו, ולכן אין להתיר בשל כך דיבורי גנאי או השמצות.

עם זאת, מצאנו בפוסקים היתר לדבר בגנותו של אדם המחלל שבת בפרהסיה כאשר המטרה היא למנוע מאחרים ללמוד ממעשיו. כך כתב רבנו יונה, והדברים הובאו בידי ה"חפץ חיים" (הלכות לשון הרע, כלל ד', סעיף ז'). לכן, כאשר מדובר בפוליטיקאי שומר תורה ומצוות, אין היתר לדבר בגנותו ללא עמידה מדוקדקת בכל תנאי ההיתר של לשון הרע לתועלת. מכאן גם יש מקום להיזהר מקריאת פרשנויות וכתבות המבוססות על השמצות ורכילות, שעלולות להכשיל באיסורי לשון הרע.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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