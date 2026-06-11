כיכר השבת
"כוח עזר אדיר"

מתנדבי הכיבוי החסידים פעלו יחד עם לוחמי האש בשריפת דירה בחיפה

סמוך לחצות הלילה פרצה שריפה בדירת גג בקומה החמישית ברחוב מקור ברוך שבחיפה | חברי יחידת המתנדבים החרדית של כבאות והצלה מחסידות סערט ויז'ניץ הגיעו ראשונים לזירה וסייעו ללוחמי האש בפעילות הכיבוי וחילוץ הלכודים | תמונות (חדשות)

פעולות הכיבוי בחיפה (צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל)

סמוך לחצות הלילה אמש (רביעי) התקבלו קריאות בהולות במוקד 102 של כבאות והצלה מחוז חוף על שריפת דירת גג בקומה החמישית ברחוב מקור ברוך שבחיפה. בשל החשש הכבד להימצאות לכודים במבנה המגורים בשעת לילה מאוחרת, הזניק המוקד המבצעי צוותי כיבוי וחילוץ מוגברים מתחנת חיפה האזורית.

בשל הסמיכות הגיאוגרפית, חברי יחידת המתנדבים החרדית של כבאות והצלה מחסידות סערט ויז'ניץ הגיעו ראשונים לזירה. ככוח תומך לחימה חיוני, החלו המתנדבים בפעולות ראשוניות של הרחקת אזרחים מאזור הסכנה ומתן הנחיות בטיחות מצילות חיים לדיירים בשטח הפתוח.

עם הגעת צוותי הכיבוי, חברו אליהם המתנדבים וכיוונו אותם במהירות ובמדויק אל מוקד האירוע בקומה הגבוהה, ובכך סייעו לקיצור זמני התגובה של הכוחות.

פעולות הכיבוי בחיפה (צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל)

לוחמי האש מתחנת חיפה, שניהלו את הזירה המבצעית, פרסו קווי מים ועלו מיד לקומת הגג כדי לבלום את התפשטות האש. הצוותים המבצעיים פתחו בפעולות נמרצות שכללו קילוף מבוקר ויסודי של קירות הגבס החיצוניים, במטרה לחשוף ולכבות את מוקדי הבעירה הנסתרים שרחשו בפנים.

במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו לוחמי האש סריקות קפדניות ומורכבות בכל הבניין לשלילת לכודים, עד להשגת שליטה מלאה על האירוע שהסתיימה ללא נפגעים בנפש.

פעולות הכיבוי בחיפה (צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל)

במערך הכבאות וההצלה אומרים כי "יחידת המתנדבים החרדית בשכונה מוכיחה פעם אחר פעם את חשיבותה ככוח עזר אדיר ותומך לחימה, המסייע ללוחמי האש במשימתם העליונה לשמור על חיי אדם". כמו כן במערך הכבאות וההצלה מדגישים שוב את החשיבות המכרעת בהתקנת גלאי עשן בכל בית, המתריע בזמן אמת ומאפשר מילוט מהיר במקרה שריפה ומוכיח פעם אחר פעם כמציל חיים.

חיפהלוחמי האשכבאות והצלהסערט ויז'ניץשריפה בדירה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר