פעולות הכיבוי בחיפה ( צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל )

סמוך לחצות הלילה אמש (רביעי) התקבלו קריאות בהולות במוקד 102 של כבאות והצלה מחוז חוף על שריפת דירת גג בקומה החמישית ברחוב מקור ברוך שבחיפה. בשל החשש הכבד להימצאות לכודים במבנה המגורים בשעת לילה מאוחרת, הזניק המוקד המבצעי צוותי כיבוי וחילוץ מוגברים מתחנת חיפה האזורית.

בשל הסמיכות הגיאוגרפית, חברי יחידת המתנדבים החרדית של כבאות והצלה מחסידות סערט ויז'ניץ הגיעו ראשונים לזירה. ככוח תומך לחימה חיוני, החלו המתנדבים בפעולות ראשוניות של הרחקת אזרחים מאזור הסכנה ומתן הנחיות בטיחות מצילות חיים לדיירים בשטח הפתוח. עם הגעת צוותי הכיבוי, חברו אליהם המתנדבים וכיוונו אותם במהירות ובמדויק אל מוקד האירוע בקומה הגבוהה, ובכך סייעו לקיצור זמני התגובה של הכוחות.

פעולות הכיבוי בחיפה ( צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל )

לוחמי האש מתחנת חיפה, שניהלו את הזירה המבצעית, פרסו קווי מים ועלו מיד לקומת הגג כדי לבלום את התפשטות האש. הצוותים המבצעיים פתחו בפעולות נמרצות שכללו קילוף מבוקר ויסודי של קירות הגבס החיצוניים, במטרה לחשוף ולכבות את מוקדי הבעירה הנסתרים שרחשו בפנים.

במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו לוחמי האש סריקות קפדניות ומורכבות בכל הבניין לשלילת לכודים, עד להשגת שליטה מלאה על האירוע שהסתיימה ללא נפגעים בנפש.

פעולות הכיבוי בחיפה ( צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל )

במערך הכבאות וההצלה אומרים כי "יחידת המתנדבים החרדית בשכונה מוכיחה פעם אחר פעם את חשיבותה ככוח עזר אדיר ותומך לחימה, המסייע ללוחמי האש במשימתם העליונה לשמור על חיי אדם". כמו כן במערך הכבאות וההצלה מדגישים שוב את החשיבות המכרעת בהתקנת גלאי עשן בכל בית, המתריע בזמן אמת ומאפשר מילוט מהיר במקרה שריפה ומוכיח פעם אחר פעם כמציל חיים.