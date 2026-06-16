דרמה ברחובות בני ברק בבוקר ראש חודש תמוז: בעוד שבבתי הכנסיות ובבתי המדרש ברחבי העיר נשמעו בשעות הבוקר נעימות תפילת ההלל בנוסח המלבב, הרי שברחוב אהבת שלום בעיר המצב היה שונה לחלוטין. מהבוקר מתגודדים במקום מאות אנשים, כשהם מצפים בדריכות ובכיליון עיניים להופעתם של פקחי הבנייה מטעם עיריית בני ברק.

הפקחים, שהזהירו מבעוד מועד, היו אמורים להגיע בשעות הבוקר לצורך ביצוע צו הריסה למבנה של דירת נכה, אשר נבנתה ללא רישיון.

בעל הדירה, שהבין כי הריסת המבנה קרובה, תלה על הקירות שלטים מעוררי רחמים וביקש את עזרתם הדחופה של תושבי האזור. הוא קרא להם לבוא ולעמוד לימינו כדי למנוע את מה שהוא מגדיר כ"עושק". לטענתו, הוא פנה שוב ושוב לעירייה בבקשה לקבל אישורי בנייה עבור דירת הנכה שהוא זקוק לה לצורכו האישי, אך נתקל באטימות: "כל הדלתות נסגרו בפניי, לא שמעו בקולי והפניות נפלו על אוזניים ערלות. השקעתי כאן ממון ודמים". בעל הדירה מדגיש כי הוא היה מוכן לאורך כל הדרך להסדיר את הבנייה כחוק ועדיין מוכן גם עכשיו, אך לא ניתן לו מענה.

הזעם הציבורי בשיאו, השכנים ותושבי הרחוב, שהעניקו כולם את הסכמתם המלאה לבנייה מתוך התחשבות במצבו הרפואי של השכן, עומדים שעות ארוכות ומביעים מחאה חריפה על האכיפה הבררנית, כדבריהם.

"כאילו תם עידן הטיפול בפשיעה בבני ברק", אומרים הבוקר תושבים זועמים ל'כיכר השבת'. "כבר עלו על זהות הפורצים ששדדו את חנות הצורפים בליל שבת קודש בבני ברק? ידועה כבר זהותם של היורים שרכבו על אופנוע וירו באברך בקריית הרצוג לפני תקופה? אין יותר פשיעות בעיר, הכל שקט ובטוח, שפתאום עכשיו הגיע הזמן לטפל בנכה מסכן שאין מי שיזעק את קולו?! זו פשוט אטימות ואכיפה ללא רחמים במקום הלא נכון".

בעקבות הקריאה הנרגשת, התגייסו אנשי חסד ותושבים רבים למבצע חסימה. כבר אמש הוצבו ברחוב כלי רכב שמטרתם לחסום את הגישה למבנה ולמנוע מהדחפורים להגיע. משעות לפנות בוקר עומדים במקום מאות אנשים במשמרות, כשהם נחושים שלא לאפשר את ההריסה.