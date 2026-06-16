הראשון לציון במעמד של מ.ל.מ: "עילת הסבירות, הינה טענת קורח על משה" ( צילום: באדיבות המצלם )

257 בוגרים קיבלו תעודות במעמד חגיגי של מרכז מ.ל.מ

אמש התקיים מעמד מרומם ומלא הוד של מרכז מ.ל.מ - הדרך לידיעת התורה, לרגל ערב הוקרה וחלוקת תעודות לבוגרי מחזור י״ח של המרכז. האירוע נערך בהשתתפות גדולי תורה, רבנים, דיינים, אישי ציבור, בוגרי המכון ובני משפחותיהם הנרגשים, שבאו לחלוק כבוד לתורה וללומדיה. במהלך המעמד הוענקו תעודות ל־257 בוגרים ומסיימים שהשלימו בהצלחה מסלולים תובעניים: 20 מסיימי מסלול דיינות “ידין ידין”, 26 מסיימי מסלול רבנות “יורה יורה”, 34 מסיימי מסלול טוען רבני, וכן 177 בוגרים נוספים שסיימו חלקים שונים בשולחן ערוך ומסלולי בוררות וגישור.

257 בוגרים קיבלו תעודות במעמד חגיגי של מרכז מ.ל.מ ( צילום: באדיבות המצלם )

סערה במעמד ההסמכה: הראשל"צ בהתקפה חריפה על בג"ץ

שיאו של הערב נרשם עם עלייתו של אורח הכבוד, הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול, אשר נשא משא תקיף ונוקב שעסק בעמידה על מעמד ההלכה ועצמאות הרבנות הראשית.

במהלך דבריו נרשמה סערה באולם כאשר הראשל"צ יצא בהתקפה חריפה ביותר נגד התערבות בית המשפט העליון, והצהיר:

"טענת השופטים לעילת הסבירות, הינה טענת קורח על משה רבינו."

הראשל"צ התייחס ישירות ללחצים המשפטיים להסמכת נשים לרבנות, והפנה בציניות את הנשים הדורשות תעודת 'יורה יורה' - לקבל אותה מבג"ץ ולא מהרבנות. הראשל"צ התחייב בתוקף רב, כי במשמרתו ניסיון הבג"ץ להחדרת נשים לרבנות יכשל, ושום אישה לא תקבל תעודת 'יורה יורה'.

דבריו הנוקבים עוררו רושם רב בקרב המשתתפים וחיזקו את תחושת השליחות בקרב בוגרי מ.ל.מ, היוצאים לדרכם בעולם הרבנות, הדיינות, והוראת ההלכה מתוך נאמנות מוחלטת למסורת הדורות.

הרב זבדיה הכהן: "פסיקה נכונה דורשת זהירות ואחריות"

במעמד השתתף ונשא דברים גם הגאון הרב זבדיה הכהן, רבה של תל אביב וראב״ד תל אביב. הרב העניק דברי הדרכה מאלפים וחשובים לרבנים ולדיינים החדשים, והדגיש את כובד המשקל המונח על כתפיהם: "פסיקה נכונה דורשת שילוב של ידיעת התורה, עמל, אחריות, הבנת המציאות, יישוב הדעת וזהירות גדולה בכבודם של בעלי הדין."

דבריו, שהתקבלו בהערכה רבה, העניקו לבוגרים מבט עמוק ומעשי על תפקידם העתידי בהנהגה הרוחנית ובבתי הדין.

חוק הבוררות החדש: עידן חדש בבתי הדין

בשורה חשובה הציג יו"ר לשכת הטוענים הרבניים בישראל, טו"ר הרב ישראל בן ברוך, אשר נמנה בעצמו על בוגרי המכון בעבר. הרב בן ברוך עמד על הפוטנציאל האדיר הקיים כיום עבור הלומדים, נוכח חקיקת חוק הבוררות החדש המעניק סמכות לבית הדין הרבני לדון בסכסוכי ממון, לצד התיקון ההיסטורי לסעיף 3 לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים המבצר את הסמכות לדון במזונות ילדים.

בסיום דבריו אמר בהתרגשות: "פעולתו של המכון היא לא פחות מפלא. איך שבזמן שיא, ללא שום התפשרות על איכות הלימוד והידעה, ניתן להצליח במסלולים השונים".

שיטת מ.ל.מ: קניין אמיתי בתורה

יו״ר המרכז, הרב יגאל מוניסר, נשא דברים נרגשים וחשף את סוד ההצלחה של מ.ל.מ. לדבריו, הסוד טמון בשיטה המבוססת על יסוד חז״ל של “למיגרס והדר למסבר” - תחילה קונים את הידיעה, את מבנה הסוגיה ושלד ההלכה באמצעות תכנית ברורה, תמצות מדויק וחזרות רבות בעל פה, ורק לאחר מכן צוללים לעומק ולפסיקה.

רגעי שיא של שמחה נרשמו במהלך חלוקת התעודות, כאשר הבוגרים ובני משפחותיהם הביעו את הכרת הטוב העמוקה לצוות המרכז על הליווי האישי, המסירות והמסגרת המחייבת שהפכה את הלימוד למעשי ובר־קיימא. הבוגרים הודו בהתרגשות: “שיטת מ.ל.מ בנתה לנו דרך ברורה לקניין אמיתי בתורה”.

ההרשמה למחזור הבא נפתחה!

בעקבות ההצלחה הפנומנלית והביקוש הגובר, הודיעה הנהלת מרכז מ.ל.מ על פתיחת ההרשמה למחזורי הלימוד הבאים במסלולים:

• דיינות - ידין ידין

• רבנות - יורה יורה

• טוען רבני

• בוררות וגישור

• הכנה למבחני הרבנות הראשית ולימוד חלקי שולחן ערוך בעיון ובהיקף

זו ההזדמנות שלך להצטרף למסגרת מוכחת, מסודרת ומצליחה, ללמוד בדרך חז״ל, ולהגיע לקניין אמיתי בתורה בזמן קצר, בעומק ברור ועם ליווי מקצועי עד ההצלחה.

לפרטים והרשמה: