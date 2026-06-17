כיכר השבת
גם ללא תעודת בגרות

אתה לא מתבגר, אתה משתפר: למה כדאי לעשות תואר אחרי גיל 30?

הקמפוס החרדי במכללה האקדמית אשקלון מזכיר לך שאף פעם לא מאוחר מדי להצליח - ומזמין אותך למכינה מקוצרת, מהירה ונוחה לקראת תואר ראשון, המיועדת לבני 30 פלוס בלבד, גם ללא תעודת בגרות. בוא לגדול! (לימודים)

אמ
מקודם |
אף פעם לא מאוחר מדי להצליח (צילום: באדיבות המצלם)

התרבות המערבית, זירת הפרסום, אפילו החברה שמסביבנו - לפעמים נדמה שכולם עובדים קשה בלשכנע אותנו שהעולם שייך לצעירים. אבל עליך הרי לא קל לעבוד. בתור בן שלושים פלוס, ולא חשוב אם פלוס קצת או פלוס הרבה, אתה מביט מדי פעם אחורה בערגה - אבל גם רואה בבירור את יתרונות הגיל. לא לחינם למדנו במסכת אבות שבן 30 לכוח, 40 לבינה ו-50 לעצה. את ה'לרדוף' - המירוץ חסר הנשימה אחרי הישגים - תשאירו לבני ה-20, ותנו ליהנות מהבשלות, הניסיון ויישוב הדעת שמאפשרים להגיע רחוק, אך בנחת.

בן 30? כאן מתחילה הדרך להצלחה >>

בימים אלה מגיע לשיאו הרישום למכינה המקוצרת לבני 30 ומעלה בקמפוס החרדי של המכללה האקדמית אשקלון. מתברר שגם בתחום ההשכלה מוקירים מבוגרים: המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) פוטרת אותך מחלק מהדרישות לקראת תואר ראשון, כמו תעודת בגרות ופסיכומטרי, והמכינה בקמפוס מתמקדת במה שהמל"ג כן מחייבת - רמת סף באנגלית, עברית ומתמטיקה, לצד ידע ומיומנויות שיסייעו לך כסטודנט. הכול בלימודי ערב, פעמיים-שלוש בשבוע, לאורך 3 חודשים במקום כשנה במכינה רגילה.

הגיל להתחיל

עם המסלול המהיר והתזמון המוקפד - המכינה מתחילה בחודש תמוז הקרוב - תספיק לפתוח כבר בשנה האקדמית הקרובה (כן, עוד ב-2026!) את לימודיך לתואר. בנוסף, תיהנה במכינה מהתאמה מדויקת לציבור חרדי שאין לו תעודת בגרות או תעודת בגרות מלאה, אבל יש לו בגרות אמיתית; ממתחם לימודים נפרד, חדיש ומרהיב; מהתחשבות מקסימלית באברכים, בבעלי משפחות ובאנשים עובדים; משכר-לימוד נוח וממגוון מלגות; מצוות תורני עם מסירות-על ומליווי אישי חם ומקצועי מהמכינה עד להשמה.

מחקרים מציגים שלל מעלות של בני 30 ומעלה: חוכמת חיים, יציבות, מטרות מגובשות, ראייה רחבה, מודעות עצמית ועוד. בוא לנצל את הפלוס שבגיל כדי לצאת לדרך חדשה אל מקצוע רווחי ומספק. להרשמה חייג: 077-2316-926.

בן 30? כאן מתחילה הדרך להצלחה >>

מכללת אשקלון
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר