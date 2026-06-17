ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אלימות קשה וחריגה הופעלה הבוקר (רביעי) על-ידי המשטרה במהלך פיזור הפגנת פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4 ליד בני ברק. חמישה מפגינים נעצרו, שמונה מפגינים קיבלו סיוע רפואי וחלקם פונו לבתי החולים.

בתיעודים הקשים מההפגנה נראים מפגינים שותתי דם, כשחלקם אף עם מכנסיים קרועים, לאחר שספגו את האלימות הקשה של השוטרים שהגיעו לפנות את החסימה, כשהם משתמשים ברימוני הלם שהושלכו לעבר המפגינים ובאלות בהם היכו את המוחים. מ'איחוד הצלה' נמסר כי "אמבולנסים וחובשים של איחוד הצלה העניקו עד כה סיוע רפואי ראשוני לשמונה נפגעים קל כתוצאה מחבלות ופציעות. חלקם פונו לבתי החולים באמבולנסים של איחוד הצלה".

קצין קורע את מכנסיו של מפגין ( צילום: לפי סעיף 27א )

בעקבות האלימות הקשה, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וקרא לו לפעול במהרה. "איתמר בן גביר, תתעורר!", קרא דרעי, "לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה".

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דרעי הוסיף ואמר: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

גם חבר-הכנסת מאיר פרוש, יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', התבטא בחריפות על אלימות השוטרים ואמר כי "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום".

ההפגנה בכביש 4 - צילום: לפי סעיף 27א ההפגנה בכביש 4 | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:16

ח"כ יואב בן צור אמר בתגובה לאלימות חסרת התקדים נגד מפגינים חרדים כי "התיעודים המזעזעים מהבוקר, בהם נראים שוטרים מפעילים אלימות ברוטאלית ופוצעים מפגינים חרדים עד זוב דם, חושפים את האמת הכואבת. משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה.

"למפגינים מקפלן כורזים ברמקולים, ובהפגנות חרדים משתמשים באלות, רימוני הלם ובכוח בלתי מידתי.

"תפקידה של המשטרה הוא לשמור על הסדר הציבורי באמצעות כוח סביר ומרוסן ולא לנצל את המדים כדי לרמוס את החוק ולקרוע לגזרים את האמון הציבורי.

"​אני קורא לשר לבט"פ לתחקר עוד היום את המדיניות במשטרה ולקרוא לבירור את השוטרים האלימים שחצו קו אדום. מדובר במפגינים, לא במחבלים. דמם של החרדים לא הפקר".

ההפגנה בכביש 4 - צילום: דוברות המשטרה ההפגנה בכביש 4 | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:16

בעקבות המראות הקשים, מקורביו של השר איתמר בן גביר, אמרו כי "בג"ץ אסר עליו להתבטא בנושא הפעלת כוח משטרתית בהפגנות, אבל ברור לכולם שהשימוש באלות ורימוני הלם נגד מי שחסם כביש הוא לא הגיוני גם בעייני מי שמתנגד להפגנות האלו".

המקורבים הוסיפו והעבירו איום כי "אם המשטרה לא תתעשת, הוא יסיים את השימוש ברימוני הלם במשטרה".

זמן קצר לאחר מכן, בהודעה שפרסם ברשת X, כתב השר בן גביר: "לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא, על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיו רימוני הלם במשטרה".

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מהמשטרה נמסר על ההפגנה כי "כוחות משטרה פעלו לשמירת הסדר הציבורי בהפגנה בלתי חוקית שהתקיימה בכביש 4, סמוך לבני ברק. קצין משטרה בשטח הכריז על ההתקהלות כהפגנה בלתי חוקית, וחרף ניסיונות ההידברות, מפירי הסדר המשיכו להתגודד במקום, חסמו את נתיבי התנועה, עיכבו כלי רכב וגרמו לעומסי תנועה כבדים.

"במהלך האירוע חלק ממפירי הסדר אף נכנסו מתחת לכלי רכב במטרה למנוע את המשך נסיעתם ולשבש את פתיחת הציר לתנועה. בעקבות כך הופעלו אמצעים לפיזור ההתקהלות ולפינוי הציר. במהלך הפעילות נעצרו 5 מפירי סדר.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי, חופש התנועה וביטחון משתמשי הדרך, ולא תאפשר חסימת צירי תנועה מרכזיים וסיכון משתמשי הדרך".

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )