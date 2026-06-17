כיכר השבת
נר התמיד בסכנה

ספר התורה החי חלה, ניטל כבוד מבית חיינו; מכתב הזעקה של ראשי ישיבת פוניבז'

דאגה עמוקה בעולם התורה בעקבות מצבו הרפואי הקשה של הגאון רבי חיים ברמן, המתמיד הגדול בדורנו, ומוותיקי הגאונים בגבעת הישיבה זה למעלה משבעים שנה • במכתב חסר תקדים קוראים ראשי ישיבת פוניבז' לבחורים ולבוגרים לקבל קבלות רוחניות ולהקדים בכל יום רבע שעה לפני הסדרים: "נחסר מהישיבה הצדיק שמתחזקים על ידו" •המכתב המלא (חרדים)

הגאון רבי חיים ברמן ה'מתמיד' של הישיבה (צילום: יצחק ורדי)

בעקבות מצבו הרפואי הקשה והמדאיג של המתמיד הגדול בדורנו, הגאון האדיר רבי חיים ברמן, ותיק הגאונים ב המעטירה זה עשרות בשנים, פרסמו ראשי הישיבה קריאת קודש דחופה לכלל תלמידי הישיבה ובוגריה, להעתיר בתפילות ובתחנונים לפני בורא כל יצור, למען ישיב את כתרה של הישיבה אל תוככי היכל בית ה' לעוד רבות בשנים דשנים ורעננים

במכתבם מגדירים ראשי הישיבה את רבי חיים ברמן כ"ספר התורה החי" של הגבעה ומציינים את חסרונו המורגש בהיכל הישיבה מאז חלה.

תוכן המכתב:

מכתב רבני פוניבז' למען רבי חיים ברמן

"באשר מורנו הגאון האמיתי, צדיק יסוד עולם, דמות קודש רבי חיים ברמן שליט"א, חלה לאחרונה וניטל כבוד מבית חיינו, ספר התורה החי, נר תמיד בישיבתנו הקדושה יותר משבעים שנה מנעוריו ועד היום הזה.

ובעזר השי"ת יש בדרכי הרפואה עזר שיאריך ימים ושנים בלימוד התורה ועבודת השי"ת. ומה שמוטל עלינו הוא לסייעו בתפילה וריבוי זכויות.

ובהיות שההשפעה הגדולה שנראית לכל א' מבני הישיבה, היא ההתמדה הנוראה והקפידא המופלגת בשמירת הסדרים תדיר תדיר, יום ולילה, כל סדר וקביעות כל שיעור וכו', והוא יחיד הדור בזה כבר שבעים שנה שאין דומה לו, ואולי גם בדורות שלפנינו, וכעת נחסר מהישיבה הזכות הגדולה הזאת שצדיק זה שרוי בתוכנו ומתחזקים על ידו בכל עת, חובת כל א' מאתנו היא להרבות בזה. וזה יהיה הזכות הגדולה עבורו שמתחזקים בעבודתו לבל יבטל התמיד, והישיבה ממשיכה להיות עמלי תורה ושומרי זמניה.

נבקש מכל א' וא' מבני הישיבה לקבל על עצמו להתחזק בשמירת הזמן ובשקידה, וכל א' יקבל על עצמו לכל הפחות שיקדים בכל יום רבע שעה בלימוד א' מן הסדרים יותר ממה שהיה עושה עד עתה, ומלבד זאת יבין כל א' מה שיוכל להתחזק.

ויתקיים בו על ידי זה 'פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי'". ע"כ נוסח המכתב.

הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הגאון רבי חיים בן רעשא ריזל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

פוניבז'תפילותמכתבהרב חיים ברמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר