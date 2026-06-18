ההגרלה של WIGBOX שמשגעת את הרשת

השם של הקמפיין לא נבחר במקרה, והוא מתחבר ישירות לאג'נדה של המותג - 'החופש לבחור' ( צילום: יח"צ )

זוכרות את הימים שבהם קניית פאה הייתה פרויקט של עשרות אלפי שקלים וקיווינו שהיא תחזיק מעמד לנצח? המהפכה של WIGBOX, שכבר מזמן שינתה את חוקי המשחק וחסכה לכולנו יותר מ 62 מיליון שקלים, מעלה עכשיו הילוך. לקראת הקיץ, WIGBOX יוצאים בקמפיין הענק "החופש שלך לבחור" שיכול להטיס אותך לחופשה חלומית וכל זה רק על מדידת פאה, בלי שום התחייבות לקנייה!

מגיעים למתחם הענק בהר חוצבים, מודדים פאה מתוך מבחר עצום של למעלה מ-2,000 פאות זמינות במלאי, ונכנסים אוטומטית להגרלת ענק ( צילום: AI )

מה זה בעצם "החופש לבחור"? השם של הקמפיין לא נבחר במקרה, והוא מתחבר ישירות לאג'נדה של המותג. עדינה, ממייסדי החברה, מסבירה את זה הכי טוב: "היופי זה החופש לבחור: קצר, סטנדרט, תנועתי, חלק, נפוח, צמוד לראש, עם פוני או בלי. יש כאלה שמעדיפות תמיד להיראות אותו הדבר. אחרות נהנות להתחדש שוב ושוב, זה הכול עניין אישי. תשאלי עשר נשים, תקבלי עשר דעות על אותה הפאה! העיקר שהאישה תרגיש שהיא מוצאת סגנון שמרגיש לה נכון, וזה כל הסיפור".

איך חותכים את המחיר? הסוד של WIGBOX טמון במודל עסקי חכם שובר שוק. מדובר בהפרדה מלאה בין מכירת המוצר עצמו לשירותי העיצוב. WIGBOX מוכרים את הפאה מהקופסא ולא מספקים שירותי פאנות כמו עיצוב, סירוק, צבע ותספורת. ברגע שמוציאים את עמלות התיווך והשירותים הנלווים, המחירים צונחים ל-2,000 עד 7,000 ש"ח, והחיסכון העצום עובר ישירות לכיס של הלקוחה. את העיצוב הסופי? תעשי בשקט אצל הפאנית האישית שלך.

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איך זה משפיע על השטח? מדהים לראות את השינוי בהרגלי הקנייה. עדינה משתפת מניסיונה: "פעם זה היה נדיר, נשים החזיקו פאה אחת למשך עשר - חמש עשרה שנה. היום בזכות המחירים והאפשרות להתחדש, אני רואה שלקוחות קונות שתיים-שלוש פאות בלי למצמץ". מעבר לכך, היא מתארת את ההתרגשות בחנות: "באות נשים מכל הסגנונות... חלקן מספרות בהתרגשות על כך שאחרי חמש עשרה שנה שהן לא רכשו פאה בשל המחיר, כעת הן רוכשות פאה חדשה. יש כאלה שחוגגות בר מצווה לילד או מחתנות, ושמחות כל כך שהן יכולות לעמוד בתקציב".

קפה, עוגיות וספות המתנה למלווים מעבר למחיר, יש כאן חוויית קנייה אחרת לגמרי.

המתחם מציע אווירה של מלון בוטיק. פינת המתנה מפנקת לבעלים, בר עם אייס קפה ועוגיות שוקולד-צ'יפס טריות מהתנור, פינת משחקים לילדים וחדר הנקה. פשוט מגיעים, שותים משהו קר ומודדים ברוגע.

ואם כבר מדברים על רוגע, לנשים שחשוב להן עניין הכשרות, WIGBOX דאגו להסיר גם את הדאגה הזו: כל הפאות ב wigbox מכלל הספקים נמצאות תחת השגחתו המהודרת של של הרב גרוס... והינן ללא כל חשש עבודה זרה.

גם בזה אפשר לזכות - חופשה מפנקת לזוג ושני ילדים בסוויטה מרהיבה של מלון 21st Floor ( צילום: AI )

החופש לבחור - גם את הפאנית שלך את בוחרת!

"החופש לבחור" ב-WIGBOX לא נגמר רק במבחר העצום של למעלה מ-2000 דגמים זמינים, אלא ממשיך גם לשלב העיצוב. אחד מסימני ההיכר הבולטים של המותג הוא מודל מכירה שקוף המפריד לחלוטין בין קניית הפאה לבין שירותי הפאנות. הפאות נמכרות במחירי סיטונאות כפי שהן "מהקופסא", ללא שירותי גזירה, צבע, עיצוב או תספורת במתחם.

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המשמעות היא שאת לא כבולה לתמחור או לסגנון של סלון ספציפי, ויש לך את החופש המלא להחליט בעצמך אילו התאמות בדיוק את רוצה לעשות בפאה ואצל מי. את יכולה לקחת את הפאה שרכשת ולהשקיע את הכסף שחסכת בעיצוב אישי ומוקפד אצל הפאנית המועדפת והקבועה שלך.

אין לך פאנית קבועה? גם כאן הבחירה בידייך: תוכלי להיעזר ברשימת ההמלצות המצוינת של WIGBOX, הכוללת פאניות מנוסות מרחבי הארץ שעובדות עם הפאות של החברה ויודעות בדיוק כיצד להתאים אותן במיוחד עבורך.

ההגרלה הגדולה של "החופש שלך לבחור" תיערך ב-14/7 (כ"ט בתמוז). אז למה אתן מחכות? קפצו למתחם בקרית המדע 3 בהר חוצבים, ירושלים. רק תמדדו - ואולי הקיץ הזה תארזו מזוודות!

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