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הגר"ע פריד בפסק הלכה מפתיע: "לילדים מיוחדים מספיקה שעה בין בשר לחלב"

פוסק ההלכה הנודע, הגאון רבי עמרם פריד, הגיע לוועידה מיוחדת של אבות לילדים מיוחדים והשיב לשאלות רגישות בהנהגת הבית והמשפחה | בין היתר הפתיע הפוסק כשקבע כי אין צורך בהמתנה של שש שעות, ופסק הלכה למעשה: "די בשעה אחת" | צפו בתיעוד מתוך הפאנל המרתק (חרדים)

הגאון רבי עמרם פריד (צילום: שוקי לרר)

פוסק ההלכה הגאון רבי עמרם פריד, הגיע בשבוע שעבר לשאת דברים ולהשיב לשאלות של אבות לילדים מיוחדים, במסגרת ועידה מיוחדת שערך ארגון "פתחיה".

במהלך פאנל מרתק ורווי רגש, עלו מהקהל שאלות רבות במגוון סוגיות רגישות ומורכבות הקשורות לעולמם של הילדים המיוחדים והתמודדות המשפחה.

הגר"ע פריד עונה פסקי הלכה
הגר"ע פריד עונה פסקי הלכה| צילום: צילום: יעקב נחומי

בין היתר עלו שאלות הנוגעות להנהגה עם הילדים בבית הכנסת, סוגיות בענייני תפילה, לימוד וקיום מצוות, לצד שאלות ערכיות והשקפתיות המתייחסות לתפקידם של ההורים, הנהגת הבית וההשתלבות בחברה תוך הכרת מקומו של הילד המיוחד.

הגר"ע פריד השיב בטוב טעם ודעת ובמאור פנים, והציג פסקי הלכה מרתקים וייחודיים. בין היתר, הפתיע הפוסק כשפסק כי ילדים מיוחדים אינם צריכים להמתין שש שעות בין אכילת בשר לחלב, ומספיקה להם המתנה של שעה אחת בלבד.

פסק הלכההרב עמרם פרידבשר וחלב

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