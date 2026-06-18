המכתב המרעיד של האב לאחר הטרגדיה, לקראת סיום כתיבת ספר התורה

בתוך הכאב העצום, הבלתי נתפס והיומיומי של אובדן בן, גילתה משפחתו של המנוח דניאל קלפהולץ ז"ל את פניו היפות והמאירות של כלל ישראל. מאז שהחל פרויקט כתיבת ספר התורה לעילוי נשמתו הטהורה של דניאל, אלפי יהודים – רבים מהם כלל לא הכירו את המשפחה – פתחו את ליבם, התפללו, תרמו וחיבקו את המשפחה השכולה ברגעיה הקשים ביותר.

הילד הקטן דניאל נהרג בנסיבות טראגית בתאונה מצערת בה נהג אוטובוס נסע לאחור ולא הבחין בנער הקטן.

ההתגייסות המרגשת הזו נשאה פרי, ובסייעתא דשמיא הגיעה המגבית לרוב הסכום הנדרש. אולם, כדי להשלים את המשימה הקדושה ולהביא את ספר התורה אל ארון הקודש, חסר עדיין הישורת האחרונה – כ-30% בלבד מהיעד.

"אני פונה אליכם כאבא, לא בשם קמפיין"

כעת, כשהם קרובים מתמיד לקו הסיום ולקראת מעמד הכנסת ספר התורה, פונה אביו של דניאל במכתב אישי ומרגש, שאינו משאיר אף עין יבשה. פנייה שאינה מגיעה ממקום של "קמפיין" או "פרויקט", אלא מעומק לבבו של אבא שבור ומגעגע.

כאן נכנסים ומצטרפים>>

וכך כותב האב השכול במכתבו הכואב: "חברים יקרים, אני רוצה לעצור לרגע ולהגיד לכם פשוט: תודה. מאז שאיבדנו את דניאל שלנו, בתוך הכאב הגדול והבלתי נתפס, זכינו לראות את הלב הענק של עם ישראל. אלפי אנשים פתחו את הלב, התפללו, תרמו, שיתפו וחיבקו אותנו ברגעים הקשים ביותר. בזכותכם הגענו כבר לרוב הסכום הנדרש לכתיבת ספר התורה לעילוי נשמתו של דניאל ז”ל. אבל עדיין חסר לנו החלק האחרון. נותרו כ-30% בלבד כדי להשלים את היעד ולהגשים את החלום.

אני פונה אליכם כאבא. לא בשם קמפיין, לא בשם פרויקט, אלא בשם הלב של אבא שמתגעגע לבן שלו בכל רגע. אם עדיין לא הספקתם להשתתף – זה הזמן. ואם כבר תרמתם, אולי תוכלו לשתף עוד חבר, עוד בן משפחה, עוד אדם שירצה להיות חלק מהמצווה הגדולה הזו".

עוד אות, עוד אור לנשמה

כתיבת ספר תורה היא כידוע זכות עצומה וסגולה גדולה, והיא נחשבת להנצחה הנצחית והרוחנית ביותר עבור נשמה שעלתה לגנזי מרומים. עבור המשפחה, כל אות שתכתב בספר היא נדבך נוסף בבניין הזיכרון של בנם. "כל אות שתתווסף לספר התורה תהיה עוד זיכרון, עוד אור, ועוד המשך לנשמה הטהורה של דניאל", מוסיף האב בהתרגשות.

המשפחה קוראת לציבור לעשות יחד את המאמץ האחרון, לקחת חלק במצווה הגדולה, ולסייע להם לעמוד בקרוב סביב ספר התורה, לרקוד לכבודה של תורה ולדעת שהמסע המרגש הזה הושלם. "עוד פוש קטן אחד – ואנחנו מגיעים ליעד", מסכם האב בהודיה עמוקה.

שותפים למצווה הגדולה: היו גם אתם חלק מכתיבת ספר התורה לעילוי נשמת דניאל ז"ל!

להשתתפות במגבית, לרכישת אותיות ולזכות הגדולה, כנסו כעת לעמוד הפרויקט:

לחצו כאן וקחו חלק בכתיבת ספר התורה >>