התבטאות נדירה נשמעה השבוע במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגרמ"צ ברגמן, עם הגעתו של יו"ר ארגון 'חיים לילד' איש החסד הרב ראובן סקלר, אשר עלה אל מעון קדשו של ראש הישיבה כדי להתברך ולהתייעץ על המשך תנופת העשייה של ארגון 'חיים לילד' למען מאות הילדים והחולים הנשימתיים בישראל.

בפתח הביקור התקבל הרב סקלר על ידי הגרמ"צ ברגמן בחמימות מרובה, כאשר ראש הישיבה מביע את הערכתו הרבה כלפי פועלו של איש החסד, אשר מקדיש עשורים רבים למען מפעל חייו – הצלת חייהם של חולי סיסטיק פיברוזיס (CF), חולי ריאה וכן למען איכות חייהם של ילדים ומבוגרים החולים מחלות עור קשות כגון פסוריאזיס וכדומה.

לאחר מכן, הציג הרב סקלר בפני מרן ראש הישיבה סקירה מקיפה על העשייה היום-יומית של הארגון, ובמרכזה הפעילות של מרכז המרפא של ארגון ׳חיים לילד׳ המלונית מארחת מדי שנה מאות חולי סיסטיק פיברוזיס (CF), חולי ריאה ומחלות עור קשות, ומעניקה להם את המעטפת הרפואית והנשימתית שהם זקוקים לה כדי לחיות ולנשום, פשוטו כמשמעו.

הרב סקלר שיתף את ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן בכך שהמקום נמצא דרך קבע בתפוסה מלאה, והביקוש מצד משפחות החולים הוא עצום ובלתי פוסק, דבר שהוביל לצורך הדחוף והחיוני בהרחבת הפעילות ובהתקדמות הבנייה של בניין המרכז החדש שאכן הולך ונבנה בימים אלו בשטח בקצב מהיר במיוחד.

יו"ר 'חיים לילד', הרב ראובן סקלר, הדגיש בפני מרן ראש הישיבה כי למרות העיסוק במשך שלש השנים האחרונות בבינוי מרכז המרפא של ארגון ׳חיים לילד׳, נמשכה הדאגה המרכזית לחולים ולבני משפחותיהם ללא לאות, ומבלי כל הפסקה תוך שימת לב מרובה לכל צרכי השוהים במקום, מתוך ידיעה ברורה כי השהות במקום הינה עבורם מצילת חיים.

"כל שלב שמתקדם בבנייה החדשה נועד אך ורק כדי להציל עוד חולים, להעניק להם אוויר לנשימה כפשוטו, ולקלוט את המשפחות הרבות שנאלצות כיום להמתין בתור בשל המקום הצר במלונית הקיימת", הסביר הרב סקלר את הצורך הבוער בבניית המרכז החדש והגדול.

הגרמ"צ ברגמן האזין לדברים בקשב רב ושמע בדריכות את תיאור ההתמודדות הקשה של החולים במשך ימות השנה, וכן על המענה שיוצר עבורם ארגון 'חיים לילד'. מרן ראש הישיבה התרגש לשמוע על היקף החסד הפועל בשטח בכל ימות השנה, ועל המאמצים הכבירים להרחיב את המקום לטובת החולים.

לאחר מכן הרעיף ברכה חמה ונדירה על יו"ר הארגון הרב סקלר, ואמר בהתרגשות רבה: "הפעילות שלכם ב'חיים לילד' - היא כולה קודש. אתם גורמים במעשיכם החשובים להאריך את חייהם של החולים. אני מאחל לכם הרבה הצלחה".

יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר הודה למרן ראש הישיבה על דברי החיזוק וברכת הקודש, המעניקים כוח אדיר להמשך העשייה השוטפת ולהשלמת מלאכת הקודש של הרחבת המרכז הרפואי לרווחת החולים.