היום לפני 1001 שנים, בט' בתמוז ד'תרפ"ה (925 לספירה), רעדה העיר אוריה שבדרום איטליה. פלישת הכוחות הפאטמים הביאה עמה חורבן קשה: עשרה רבנים ומנהיגי קהילה נהרגו על קידוש השם, וילד אחד, שבתי דונולו שמו, נלקח בשבי.

ההיסטוריה היהודית שזורה בנקודות תפנית דרמטיות, שבהן מתוך הריסות וחורבן צומחים מגדולי המנהיגים והחכמים של האומה. באותה תקופה, הייתה דרום איטליה מרכז תורה משגשג, וקהילת אוריה נחשבה לאחד ממוקדי הרוח המפוארים של יהדות התפוצות. אך בט' בתמוז, הפלישה האכזרית הכתה בקהילה ללא רחם. הילד שנלקח בשבי, משפחתו הצליחה לפדותו בטרנטו לאחר זמן מה, והוא חזר לחיק עמו.

ר' שבתי דונולו לא נשאר רק "שורד שבי"; הוא ניצל את כל כוחות נפשו כדי להפוך לאחד האנשים המשפיעים ביותר בהיסטוריה היהודית של ימי הביניים. ר' שבתי דונולו היה היהודי הראשון שכתב ספרי רפואה בעברית על אדמת אירופה, כשהוא פורץ דרך בתחומי המדע והאנטומיה.

בספרו המפורסם "חכמוני", פירוש על ספר יצירה, שזר ר' שבתי דונולו תובנות באסטרונומיה ואנטומיה, והיה מהראשונים להעמיד את תפיסת "האדם כעולם קטן" במרכז ההגות היהודית. רש"י הקדוש, בפירושו לתלמוד בבלי, מסכת עירובין (דף נ"ו, עמוד א'), מצטט אותו בהסבר על שבעת הכוכבים וכותב: "ור' שבתי דנול"ו הרופא זצ"ל פירשו היטב בספר חכמוני שלו".

ר' שבתי דונולו חידש מושגים, חקר את חוכמת האסטרולוגיה מתוך מקורות ישראל (כגון ברייתא דשמואל), והותיר אחריו מורשת של רופא וחכם שקידש שם שמיים בחוכמתו.

ר' שבתי יצא לבקש חכמה אצל חכמי הודו, בבל וישמעאלים. כשהוא מצא את ההתאמה המוחלטת בין מדע הכוכבים לבין דברי חז"ל, הוא קבע כי חוכמת העולם אינה סותרת את התורה, אלא מאירה אותה.

גדלותו של רבי שבתי דונולו לא נעלמה גם מעיניהם של חכמי הסוד הקדמונים. שמו ותורתו משולבים בכתבי רבותינו ובדברי 'חבורא קדישא', שם הם מאירים את סתרי הבריאה. בפרשת בלק בספר הזוהר הקדוש, מובאים דבריו בעניינו של ה'קו הירוק' המקיף את העולם, כפי שביארם בספרו 'חכמוני', דברים המעידים על עומק חוכמתו שחדרה גם אל רזי תורת הנסתר.

בעיר יפו פעלה במשך עשורים 'בית החולים דונולו', שנקרא על שמו כהוקרה לרופא היהודי הראשון באירופה שסלל את הדרך לדורות של מרפאים. גם בעיר מולדתו אוריה, שמה של 'כיכר דונולו' הסמוכה לשער היהודים העתיק, מהווה עדות לכך שזכרו עודנו חי בלב הקהילה האיטלקית.