כיכר השבת
המשטרה מעורבת

פירות ההסתה: אלימות פיזית קשה נגד נוסעים חרדים שחזרו משיירת המחאה

ההסתה נגד הציבור החרדי וליבוי השנאה שאינו פוסק, קוצרת פירות באושים תוך זמן קצר | בשורת מקרים במהלך היום ושיאם באירוע פרוע הערב, נהגים תועדו משתמשים באלימות פיזית קשה כנגד נהגים ברכבים שהשתתפו בשיירת המחאה היום | המשטרה מסרה כי "השוטרים פעלו במהירות להשבת הסדר הציבורי, החשוד יזומן עוד היום לחקירה בתחנה לבירור נסיבות המקרה" (חדשות)

19תגובות
העימות בכביש 1 (צילום מסך מתוך הסרטון)

תוצאות ההסתה והשנאה: אלימות פיזית קשה תועדה הערב (רביעי) בתום שיירת המחאה, כאשר בתיעוד שפורסם נראה נהג זועם כשהוא תוקף רכב של מפגינים חרדים בכביש מספר 1 לכיוון תל אביב.

בתיעוד נראה האיש שובר במכוון את המראה ומנסה לתקוף את השוהים ברכב. בתוך זמן קצר התאספו במקום מפגינים נוספים והתעמתו עם האיש ורק שוטרים שהגיעו למקום עצרו את הקטטה.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר שוטרי מג"ב מתחנת מטה יהודה הוזעקו לכביש 1 בעקבות דיווח על קטטה והתקהלות סביב האירוע. עם הגעת הכוחות, השוטרים פעלו במהירות להפרדת המעורבים והשבת הסדר הציבורי".

על פי הודעת המשטרה, "מבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הוא תושב בית שמש. החשוד, תושב ראשון לציון, יזומן עוד היום לחקירה בתחנת המשטרה לבירור נסיבות המקרה".

רצף מקרי אלימות מזעזעים

אין מדובר באירוע האלימות היחיד היום. כזכור, במהלך מחאת הרכבים בכביש 1, ציר התנועה המרכזי המוביל מירושלים לתל אביב והפוך, שלף לכאורה אחד מהנהגים החילוניים אקדח לעבר מפגינים חרדים.

בתיעוד שפורסם על ידי דוברות המחאה, נראה האזרח כשהוא יושב ברכבו ונוסע באיטיות עם רכבו, כאשר הוא מתקרב לעבר אזור בכביש שבו עמדו מספר צעירים חרדים - ובידו אקדח מכוון.

אחד משני המקרים בו נשלף אתמול נשק (27א / מחאת הרכבים)

דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים. די לאלימות!". נציין כי לא נורו כל יריות באירוע.

שליפת האקדח הוא לא האירוע החמור היחיד שתועד בהפגנה היום. מוקדם יותר דווח כי סגר"ע ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה מביתר עילית. מעדויות של נוכחים במקום עולה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגר"ע באלימות.

כמו כן מוקדם יותר דווח כי נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף לא הסתפק באיומים, אלא החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים שחשו סכנה מיידית אך שמרו על איפוק בהתאם להנחיות. הנוסעים ההמומים חייגו בזמן אמת למוקד המשטרה, ואנו מקווים בכל לב כי גורמי האכיפה פועלים בנושא ברגעים אלו ועוצרים את המפגע האלים לאלתר.

אלימותכביש 1שיירת רכביםמחאת הרכבים

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0 תגובות

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12
תמיד קל להאשים את התקשורת , אבל אולי גם לנו החרדים יש חלק באטימות המוחלטת לצד השני שגורמת לסלידה הזאת ?
משה
שיסלדו, חלאס עם 'מה יפית'. אנחנו נלחמים על נשמת אפנו, ומי שמרגיש עם זה לא בנוח שיעבור צד , רק אל תפריע לרכבת לנסוע
בן עמרם
ומה לגבי משפחות המילואים הקורסות? או האמהות שלא ישנות כי הבן שוב בעזה? הן לא נלחמות שכולם יתגייסו ויוקל להן?
שי
מסכים
יצחק
לא, ממש לא! זה לא האירוע. התשקורת וההסתה האנטי־יהודית ואנטי־הומאנית שלהם. ותו לא.
יש מה לתקן אבל זה ממש לא קשור לנידון.
אז אתה מצדיק אלינו. במצבי קיצון?לגבי הדברים שאתה מעלה אם הנושא היה סדר מוסר ובמה אנו יכולים להתחזק היה משקל למה אומר כרגע אי אפשר להצדיק אלימות אתה מזכיר לי שאומרים לאשה מוכה את גרמת לגבר שמכה אותך האם אתה מצדיק אלימות בבגלל שהיא דברה לא יפה או חיללה את כבוד המשפחה
דני
חילוני קורא עצמו בשם משה ? בלאנדאן ראיתי מי שקורא לבנו נמרוד ולתהתי על השם הזה , הגיב, מה ! זה לא שם תנכ'י ? זה הבורות של החילונית הציונית
ישראל
11
רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני...
ברור.
10
הם חטפו את הזעם המתמשך שהיה לנהגים על הפגנות הפלג לדעתי שחירפנו אותם כבר מזמן .אי אפשר פעמיים בשבוע לחסום כבישים ולצפות להבנה ורגישות למרות שאלימות היא לא דרך כמובן
יחיאל
9
ההתנהלות של ההנהגה החרדית גורמת נזק ולשנאה למגזר החרדי
ישראלי
8
המשך החסינות פוגע במגזר החרדי, עוד חסימה אתם תגרמו למלחמת אחים
ישראלי
7
ההנהגה הביאה אותנו לקצה, נמשיך לתמוך בה?
כיטוב
6
אם נציגי הציבור החרדי, היו נקיים ולא חוששים מפתיחת תיקים נגדם, היו תומכים ברפורמה מלאה במערכת המשפט לפני הרבה שנים ומציבים עובדה לביבי, שבלי זה לא נכנסים לממשלה, ממילא לא היה בעיה להעביר חוק גיוס, או שחוק הגיוס הקודם לא היה מתבטל ע"י בג"ץ. מחאות לא יעזרו, הציבור הכללי סולד מהקפלניסטים בגלל ההפגנות,
יצחק
5
בתור אדם דתי אני בז לכם אתה עושים חילול ה' ענק וגורמים לשנאה וקרע בעם !
סדר חולני חדש
4
השינאה שהבנו כל עצמנו לא תישכח את פירותיה עוד נחתוף ובחזק
עוז
3
השיירה המיותרת הזו הייתה טעות עצובה בשיקול הדעת. אנחנו צריכים את דעת הקהל איתנו. היחידים שצריכים לסבול מהפגנות הם היועמשית והשופטים. חוץ מהתלהבות ילדותית של וואי תראו אותנו, וקצת אקשן ומכות לא הרווחנו כלום. והפסדנו, הרבה.
חבל
אתה לא תקבל את האהדה שלהם בשום מקרה מה שנשאר לשבש
ואו חגב

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