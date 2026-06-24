העימות בכביש 1 ( צילום מסך מתוך הסרטון )

תוצאות ההסתה והשנאה: אלימות פיזית קשה תועדה הערב (רביעי) בתום שיירת המחאה, כאשר בתיעוד שפורסם נראה נהג זועם כשהוא תוקף רכב של מפגינים חרדים בכביש מספר 1 לכיוון תל אביב.

בתיעוד נראה האיש שובר במכוון את המראה ומנסה לתקוף את השוהים ברכב. בתוך זמן קצר התאספו במקום מפגינים נוספים והתעמתו עם האיש ורק שוטרים שהגיעו למקום עצרו את הקטטה. מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר שוטרי מג"ב מתחנת מטה יהודה הוזעקו לכביש 1 בעקבות דיווח על קטטה והתקהלות סביב האירוע. עם הגעת הכוחות, השוטרים פעלו במהירות להפרדת המעורבים והשבת הסדר הציבורי". על פי הודעת המשטרה, "מבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הוא תושב בית שמש. החשוד, תושב ראשון לציון, יזומן עוד היום לחקירה בתחנת המשטרה לבירור נסיבות המקרה". תיעוד מזעזע: אברך צעק על החוסמים והותקף על ידי מפגינים בבני ברק חזקי שטרן | 14:47 ערד: 4 חשודים נעצרו בעקבות האלימות הקשה נגד חסידי גור בעיר דוד הכהן | 14:57 רצף מקרי אלימות מזעזעים אין מדובר באירוע האלימות היחיד היום. כזכור, במהלך מחאת הרכבים בכביש 1, ציר התנועה המרכזי המוביל מירושלים לתל אביב והפוך, שלף לכאורה אחד מהנהגים החילוניים אקדח לעבר מפגינים חרדים. בתיעוד שפורסם על ידי דוברות המחאה, נראה האזרח כשהוא יושב ברכבו ונוסע באיטיות עם רכבו, כאשר הוא מתקרב לעבר אזור בכביש שבו עמדו מספר צעירים חרדים - ובידו אקדח מכוון.

אחד משני המקרים בו נשלף אתמול נשק ( 27א / מחאת הרכבים )

דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים. די לאלימות!". נציין כי לא נורו כל יריות באירוע.

שליפת האקדח הוא לא האירוע החמור היחיד שתועד בהפגנה היום. מוקדם יותר דווח כי סגר"ע ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה מביתר עילית. מעדויות של נוכחים במקום עולה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגר"ע באלימות.

כמו כן מוקדם יותר דווח כי נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף לא הסתפק באיומים, אלא החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים שחשו סכנה מיידית אך שמרו על איפוק בהתאם להנחיות. הנוסעים ההמומים חייגו בזמן אמת למוקד המשטרה, ואנו מקווים בכל לב כי גורמי האכיפה פועלים בנושא ברגעים אלו ועוצרים את המפגע האלים לאלתר.