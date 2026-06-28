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זעזוע בעיר

ונדליזם בבית הכנסת הרידב”ז בצפת: ספרי קודש הושחתו, מנורות נופצו וכיסאות נשברו

זעזוע בקהילה החרדית בצפת: אירוע ונדליזם חמור התרחש היום בבית הכנסת הרידב”ז בעיר | אלמוני שנכנס לבית הכנסת בשעות הצהריים, השחית ספרי קודש, ניפץ מנורות, שבר כיסאות וגרם נזק רב למקום | בקהילה הביעו זעזוע מחילול בית הכנסת ומהפגיעה בספרי הקודש, ומקווים כי האחראי למעשה יימצא בהקדם (חרדים)

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בית הכנסת הרידב"ז בצפת (צילום: יהודה וינברג איש צפת)

אירוע ונדליזם חמור התרחש היום (ראשון) בבית הכנסת הרידב”ז בצפת, המשמש כבית הכנסת המרכזי של הקהילה הליטאית בדרום העיר. אלמוני נכנס לבית הכנסת בשעות הצהריים, השחית ספרי קודש, ניפץ מנורות, שבר כיסאות וגרם נזק רב למקום.

בשיחה עם “כיכר השבת” מספר גבאי בית הכנסת, שמואל לוי, כי האירוע התרחש סמוך לשעה 13:30. ״כשהגעתי לבית הכנסת בסביבות השעה שתיים ורבע ראיתי את כל ההרס. ספרים קרועים, מנורות שבורות, כיסאות מרוסקים. גם במקלט של בית הכנסת הכול היה הפוך ושבור, ובשירותים הוא ניפץ כוסות זכוכית״.

לדבריו, בחורי ישיבת “רבבות אפרים”, שמגיעים ללמוד בבית הכנסת בהפסקת הצהריים, הם שהבחינו במתרחש. “כשהבחורים הגיעו הם שמעו את הבחור צועק בתוך בית הכנסת. לאחר שנכנסו פנימה הם ראו את ממדי ההרס והזעיקו אותי. כשהגעתי הם כבר החלו לנקות את המקום”, סיפר.

לדברי הגבאי, מבירור ראשוני שערכו בקהילה עולה כי קיים חשד שמדובר בנער כבן 16, שלטענתם היה מעורב בעבר באירוע ונדליזם נוסף בבית כנסת אחר בעיר.

לדבריו, בשלב זה טרם הוגשה תלונה למשטרה, מאחר שהם מבקשים לוודא תחילה באופן סופי שאכן מדובר באותו אדם שעליו עלה החשד באירוע הקודם. לאחר השלמת הבירור, יחליטו כיצד לפעול והאם לערב את המשטרה.

בקהילה הביעו זעזוע מחילול בית הכנסת ומהפגיעה בספרי הקודש, ומקווים כי האחראי למעשה יימצא בהקדם.

צפתחילול בית כנסתוונדליזם
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הבחורים שמעו ולא עשו כלום, לא תפסו אותו??
רק לא ג ושס

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