כיכר השבת
ישהה במנוחה בביתו

אנחת רווחה בעולם התורה; ראש ישיבת בריסק הגרא"י סולובייצ'יק שוחרר לביתו

לאחר שבועות מורטי עצבים של אשפוז, חרדה ותפילות ברחבי העולם היהודי, שוחרר אתמול ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק מבית החולים • המקורבים מבהירים: ראש הישיבה עדיין חלש ולא ישוב למסור שיעורים בתקופה הקרובה • מחר עצרת תפילה בקבר רחל (חרדים)

הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

אנחת רווחה גדולה ותחושת הודיה עמוקה אופפת הבוקר את היכלי התורה, עם קבלת הבשורה הטובה כי בחסדי שמיים המרובים, שוחרר לביתו ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, לאחר שהיה מאושפז במהלך השבועות האחרונים בבית החולים בעקבות הידרדרות חמורה במצבו הרפואי.

כזכור, כבר במהלך השבוע שעבר החלו הרופאים לבחון את אפשרות שחרורו, אולם אז חלה נסיגה פתאומית ומדאיגה במצבו. ראש הישיבה הועבר בדחיפות למחלקת טיפול נמרץ, שם נאבקו הרופאים במשך מספר ימים עד שהצליחו לייצב את המצב. בימים האחרונים חל שיפור משמעותי במדדיו, ואתמול (רביעי) החליטו הרופאים כי ניתן לשחררו להמשך החלמה בביתו.

מקורביו של ראש הישיבה מדגישים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הגרא"י עדיין שרוי בחולשה גדולה מאוד, וכי הוא זקוק למנוחה מוחלטת בביתו. בשל כך, ראש הישיבה לא ישוב להיכל הישיבה ולא ימסור את שיעוריו המפורסמים בתקופה הקרובה, עד להחלמתו המלאה והשלמה בקרוב.

במהלך השבועות האחרונים נערכו עצרות תפילה וזעקה המוניות בארץ ובתפוצות, כאשר אלפי תלמידים ובוגרים קרעו שערי שמיים לרפואתו. רגע מרגש במיוחד נרשם במוצאי השבת האחרונה, כאשר קהל אלפים מבוגרי ותלמידי הישיבה, יחד עם רבני בריסק, התכנסו לתפילת רבים ברחבת הכותל המערבי.

תלמידי הישיבה מבהירים כי למרות הבשורה המעודדת, התפילות אינן פוסקות: אמש, מיד בתום סדר הלימוד, נערך עצרת תפילה מיוחדת בהיכל הישיבה. כמו כן, מחר (שישי) תתקיים תפילת רבים של בני הישיבה במתחם קבר רחל אמנו.

הציבור נקרא להמשיך לעורר רחמי שמיים מרובים עבור הגאון רבי אברהם יהושע בן עטיל, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל, שיוכל לחזור לאיתנו הראשון ולהמשיך בהרבצת התורה ובהנהגת הישיבה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.

תפילותבריסקבית החוליםהרב אברהם יהושע סולובייצ'יק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר