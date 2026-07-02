המונים מתפללים בציון האור החיים ביום ההילולא המונים מתפללים בציון האור החיים ביום ההילולא 10 10 0:00 / 0:22

למעלה מ־140 אלף מתפללים עלו השבוע במהלך יום ההילולא לציונו הקדוש של רבינו חיים בן עטר זיע"א, בעל ה"אור החיים" הקדוש, בהר הזיתים, כך לפי הערכת המשטרה.

במשרד לשירותי דת ובמועצת בתי העלמין בירושלים מסכמים את המבצע הגדול בסיפוק רב, לאחר היערכות רחבה ומורכבת שנועדה לאפשר את קליטת רבבות העולים בצורה מכובדת, בטוחה ומסודרת. בימים שקדמו להילולא הושלמו ההכנות בשטח, בהן הקמת מתחמי תפילה מורחבים, מערך תאורה והצללה, סדרנות מוגברת, תיאום עם גורמי החירום וההצלה והפעלת קווי תחבורה ציבורית ייעודיים להר הזיתים. בשל תנאי השטח והצורך לשמור על בטיחות הציבור, ההגעה לציון התאפשרה בתחבורה ציבורית בלבד. מערך הקווים והשאטלים פעל לאורך שעות ההילולא וסייע בהצלחה הסעת רבבות המתפללים אל ההר וממנו.

הסדרנים בציון הקדוש הסדרנים בציון הקדוש 10 10 0:00 / 0:32

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, אמר בסיום ההילולא: "הילולת האור החיים הקדוש היא מן המעמדים הגדולים והמרגשים והאחריות שלנו היא לעשות הכול כדי שכל יהודי המבקש לשפוך שיח על הציון הקדוש יוכל לעשות זאת בנחת ובכבוד". לדבריו, "היענות הציבור להוראות הסדרנים, מאפשרת לכל העולים להתפלל ביום ההילולא והיא שמביאה לגידול במספר העולים משנה לשנה".

יעקב כהן, פרויקטור מטעם המשרד לשירותי דת, אמר כי "אנחנו רואים כאן המשך של מהלך גדול וקדוש של אחריות ציבורית כלפי רבבות העולים למקומות הקדושים. אחרי ההילולות הגדולות של הבבא סאלי זיע"א, רבי מאיר בעל הנס זיע"א, וכעת האור החיים הקדוש זיע"א, הזכות שלנו היא להעמיד מערך מקצועי, מסודר ומכובד עבור הציבור".

מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים, צוריאל קריספל אמר: "מדובר באחד המבצעים הלוגיסטיים המורכבים ביותר בהר הזיתים, ובחסדי שמים הוא עבר בהצלחה גדולה. העבודה החלה זמן רב מראש, מתוך הבנה שמדובר בציבור עצום שמבקש להגיע למקום קדוש ורגיש, בתנאי שטח שאינם פשוטים. הקמת המתחמים, ניהול זרימת הקהל, התיאומים הביטחוניים והפעלת התחבורה הציבורית נעשו כולם מתוך מטרה אחת: לאפשר לציבור להתפלל אצל האור החיים הקדוש בצורה מכובדת, בטוחה ומסודרת".

לאורך שעות ההילולא נראו בהר הזיתים מחזות מרגשים של המוני מתפללים מכל רחבי הארץ, שבאו לפקוד את ציונו של בעל ה"אור החיים" הקדוש, ללמוד מתורתו, להדליק נר לעילוי נשמתו ולהעתיר בתפילה. עם סיום ההילולא מסכמים כלל הגורמים את האירוע כהצלחה משמעותית, הן בהיקף ההשתתפות העצום והן בניהול השטח, התחבורה והבטיחות.