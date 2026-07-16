ארגון יד לאחים פנה לרמטכ"ל בדרישה להפסיק באופן מיידי ולצמיתות את קיומם של אירועים צבאיים באולם הכינוסים 'הפוויליון' במרכז כלל בירושלים השייך לכת המיסיונרית הידועה לשמצה 'היהודים המשיחיים' ואשר בו מתקיימת פעילות מיסיונרית קבועה ונפשעת.

הפנייה של יד לאחים הגיעה בעקבות תיעוד שלפיו גדוד 'המפץ 607' קיים השבוע כנס יחידתי במקום. במכתב ששלחה הנהלת הארגון לרמטכ"ל נאמר כי לא יעלה על הדעת שצה"ל יהיה מקור הכנסה ומקור כבוד לגורמים הפועלים להעברת יהודים על דתם.

ביד לאחים מציינים כי אין מדובר באולם אירועים רגיל אלא במתחם המשמש דרך קבע לתיפלות ולטקסי פולחן נוצריים של הקהילה המשיחית. בנוסף מזהירים ביד לאחים כי קיום אירועים של צה"ל פוגע ברגשותיהם של חיילים דתיים. בנוסף, נטען כי התשלום עבור השימוש באולם מעניק תמיכה כלכלית ולגיטימציה לגוף העוסק בפעילות מיסיונרית. המשך קיום האירועים שם הוא גם הפרה בוטה של התחייבות שניתנה מצה"ל בעבר ולפיה לא ייערכו במקום עוד אירועים.

במכתב לרמטכ"ל , שעותק מנו נשלח גם אל הרבצ"ר, נאמר: "הרינו לפנות אליך בדחיפות ובדאגה עמוקה, בעקבות מידע שהגיע לידינו, ומתועד אף בתמונות, לפיו יחידות צה"ל, ובכללן לאחרונה גדוד 'המפץ' 607, מקיימות כנסים ואירועים לחיילים באולם 'הפוויליון' בירושלים. למרבה הצער, דומה כי גורמי הצבא שאישרו את קיום האירועים במקום אינם מודעים לזהותו האמיתית של המתחם: אולם 'הפוויליון' שייך לקהילה של "יהודים משיחיים", קהילה נוצרית המקיימת במקום דרך קבע תיפלות ופולחן נוצרי, ומנהלת ממנו פעילות מיסיונרית שיטתית המכוונת כלפי הקהל היהודי בישראל".

לדברי הארגון, חומרת הדברים כפולה ומכופלת. לדבריהם, "ראשית, פגיעה חמורה בחיילים שומרי המצוות. על פי ההלכה הפסוקה, הכניסה לכנסייה ולמקום פולחן נוצרי אסורה באיסור חמור. חייל דתי המוזמן לכנס יחידתי במקום זה מועמד בפני מצב בלתי אפשרי: לעבור על איסור הלכתי מובהק, או להיעדר מאירוע יחידתי על כל המשתמע מכך. מדובר בפגיעה ישירה בחופש הדת של החיילים ובזכותם הבסיסית לשרת בצה"ל מבלי להיקלע לניגוד שכזה, זכות שצה"ל עצמו מחויב לה בפקודותיו.

"שנית, מתן יד ולגיטימציה לפעילות המיסיון בישראל. עצם קיומם של אירועים צה"ליים במתחם, על התשלום הכרוך בכך, מהווה תמיכה כלכלית ישירה בגוף מיסיונרי, ומעניק לו חותמת לגיטימציה רשמית מטעם צבא ההגנה לישראל. אין צורך להכביר מילים על הכאב והזעזוע שהדבר מעורר בקרב ציבור רחב בישראל, החרד לשלמותו הרוחנית של העם היהודי בארצו. לא יעלה על הדעת שצה"ל, יהיה, ולו בשוגג, מקור הכנסה ומקור כבוד לגורמים הפועלים להעברת יהודים על דתם", נאמר במכתב.

המכתב של הנהלת יד לאחים לרמטכ"ל מסתיים בדרישה הנחרצת, "לפעול באופן מיידי ולהפסיק לאלתר את קיומם של אירועים צה"ליים במתחם זה ובכל מתחם השייך לגופים מיסיונריים".