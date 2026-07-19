אֱלִי צִיּוֹן וְעָרֶיהָ: כינוסי הקינה, הזיכרון וההתחזקות המרכזיים שמתקיימים בליל תשעה באב, בעיצומו של האבל הנורא על חורבן בית מקדשנו, ביוזמת מרכז'אור עולם' הפכו בשנים האחרונות לשם דבר, ומושכים אליהם מדי שנה אלפים המבקשים להתחבר לחורבן הבית ולבַכות את צרות עם ישראל לדורותיו. כינוסי הקינה וההתעוררות יתקיימו על ידי 'אור עולם' בעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ, כדי לאפשר לקהל הרב ליטול חלק במעמדים המטלטלים והמעוררים.

במרכזם של הכינוסים המרוממים, יוצגו מראות ייחודיים וקטעי הרצאות נבחרים מפי הרב ישראל גולדווסר, כאשר חלק נוסף העוסק ביהדות שמאחורי מסך הברזל - יתקיים עם הרב טוביה רוזנטל ראש אגף דורות הדממה ב'אור עולם'. הכינוסים מטעם 'אור עולם' ילוו בתיעודים היסטוריים ובחומרים ויזואליים מרטיטי לב, אשר הופקו במיוחד לקראת תשעה באב השנה. המשתתפים יחזרו בזמן אל ימי חורבן הבית, השואה האיומה, ימי מסך הברזל הקשים ברוסיה הסובייטית, ועד לרדיפת בחורי הישיבות בדורות עברו ובדורותינו, מתוך מטרה לעורר את הלבבות, להרגיש ולכאוב את תולדות עם ישראל האפופים בדם ובעשן.

הכינוסים המרכזיים יתקיימו בערים ירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, ביתר עילית, אשדוד, חיפה, קריית גת וערים נוספות. על שעות ומיקומי הכינוסים ניתן להתעדכן בקו התוכן מבית 'אור עולם' במספר 0733-45-45-45 בכניסה לשלוחה 7 והקשה על 6

מלבד זאת ניתן יהיה לצפות במעמדים וההרצאות בחיבור ישיר ב'שיא לייב' במחיר מוזל.

ממרכז "אור עולם" נמסר כי משך המעמד כולו יהיה כשעתיים, ויכלול כאמור חיבור היסטורי ובכי על גלות השכינה וצרות הכלל והפרט.

הרב חנוך צבי רובינשטיין, יו"ר מרכז "אור עולם" מציין, כי כינוסי ההתעוררות וההתחזקות נערכים בהכוונתם ובברכתם של גדולי ישראל שליט"א, כאשר מחיר כרטיס הכניסה הינו בסך השווה לכל נפש - 50 שקלים בלבד, וכולו, על פי הוראת מרנן ורבנן שליט"א, קודש להחזקת "כוללי אור עולם" ושאר מיזמי התורה והחינוך של המרכז.. ובכך, מעבר לחיבור ולהתעוררות המיוחדת בליל התענית, זוכים המשתתפים לקחת חלק ישיר ופעיל בהחזקת עולם התורה ובביצור חומות החינוך הטהור".

בנוסף ניתן להתחבר בקישור המצורף:

https://c-live.co.il/streams/ba3f6602-6b2f-42ca-a7f1-6d4e61682484