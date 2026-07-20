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ביוזמת 'שבתי': 

מעמד הכנה רב רושם לבני הישיבות בבני ברק העולים לישיבות גדולות

מאות בחורים מסיימי שיעור ג' גדשו את המעמד המרשים שנערך בעיר ביוזמת 'שבתי' בשיתוף פעולה עם 'הקשיבה' ובחסות עיריית בני ברק - לקראת עלייתם לישיבות הגדולות | בהשתתפות רב העיר, ראשי ישיבות, ר"מים ומנהלים רוחניים שקיימו פאנל ייחודי עם הבחורים, ראש העיר הרב חנוך זייברט וסגני רה"ע הרב אלחרר והרב שושן (חרדים)

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מעמד הכנה רב רושם לבני הישיבות בבני ברק העולים לישיבות גדולות (צילום: באדיבות המצלם)

בעיצומו של ראש חודש מנחם-אב התכנסו מאות בחורים למעמד מרומם ומרגש, כהכנה לעלייתם בעז"ה בקרוב לישיבות הגדולות. המעמד, שנערך באולמי היכלי מלכות שבבני ברק, נערך ביוזמת ארגון "שבתי" בשיתוף ארגון "הקשיבה", כשהוא נערך מתוך שיתוף פעולה הדוק ומבורך, כדי להעניק לבחורים היקרים כלים והדרכה נכונה לקראת הפרק החדש והמשמעותי הניצב בפניהם.

במעמד שהתקיים בהנחייתו הייחודית של הרב יוסף ניאזוף, נשא דברים הגאון רבי מסעוד בן שמעון, ראש ישיבת "אור אליצור", אשר דבריו נשמעו בקשב רב על ידי מאות הבחורים. לצדו על הבמה השתתפו גדולי ראשי הישיבות: הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבת "באר התלמוד"; הגאון רבי יוסף לסרי, ראש ישיבת "אש התלמוד"; והגאון רבי יעקב שרבאני , ראש ישיבת "היכל צבי - אוהל יוסף".

את המעמד פתח בדברי ברכה נרגשים הגאון רבי גואל אלקריף , ראש ישיבת "דרך חיים", אשר בירך את הבחורים לקראת דרכם החדשה ועורר אותם להיכנס לישיבה הגדולה מתוך רצינות, קבלת עול והכרת הטוב לרבותיהם ולהוריהם שליוו אותם עד כה.

בהמשך המעמד, ולאחר דברי הפתיחה וההדרכה מפי גדולי ראשי הישיבות, התקיים פאנל מיוחד של שאלות ותשובות, בו נטלו חלק הרה"ג יוסף חיים סויסה, ראש ישיבת "תורה ודעת"; הרה"ג אבישי ישראל, משגיח ישיבת "באר התלמוד" - אופקים; והרה"ג חנניה קדוש, ר"מ בישיבת "אוהל יוסף" - אשר השיבו בסבלנות ובתבונה רבת-ניסיון לשלל השאלות שהעלו הבחורים, כשהם עוסקים בהרחבה בנושאי המעבר מהישיבה הקטנה לישיבה הגדולה, בהתמודדות עם אתגרים, ובדרכי ההתחזקות וההתמדה.

ראש העיר הרב חנוך זייברט, שנשא דברים בפני הבחורים, שיתף אות מניסיונו רב השנים בעולם החינוך בעצות פרקטיות לטובת הצלחתם בלימודים ובשמירה על המסגרת וזמני הלימוד.

לקראת סיום המעמד הודו המארגנים לכל הגורמים שסייעו בהצלחתו, ובראשם ארגוני "שבתי" ו"הקשיבה" על שיתוף הפעולה הפורה, וכן לעיריית בני ברק ולנציגיה הרב אליהו שושן והרב שלומי אלחרר על תמיכתם וליוויים, שנטלו חלק פעיל במעמד, תוך שהם מדגישים את חשיבותה הרבה של ההשקעה בדור הצעיר ובעתידם התורני.

בתום המעמד, חולקו למשתתפים מזוודות יוקרתיות שישמשו את הבחורים בעלייתם לישיבה גדולה, כאשר מתנה יקרת ערך זו תאפשר להם להתחיל את ה'זמן' מתוך הרחבת הדעת.

מעמד הכנה רב רושם לבני הישיבות בבני ברק העולים לישיבות גדולות (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנה רב רושם לבני הישיבות בבני ברק העולים לישיבות גדולות (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנה רב רושם לבני הישיבות בבני ברק העולים לישיבות גדולות (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנה רב רושם לבני הישיבות בבני ברק העולים לישיבות גדולות (צילום: באדיבות המצלם)
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