סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד הסגולה הפך מופת ופלא לאלפים כאשר המוני ישראל משיחים אודותיו בפליאה וגברה עדותו של רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל. ואכן במעמד השתתף קהל אלפים שגדש את רחבת הציון, בהשתתפות ראש הישיבה רבי שרגא שטיינמן, המשגיח רבי בנימין פינקל, ראש הכוללים רבי מרדכי ליבר הלוי כהן ורבי צבי יהודה אדלשטיין בנו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל בעל הסגולה.

המעמד החל שעות רבות קודם חצות, כאשר מאות אברכי כוללי רינה של תורה יושבים לסדר לימוד של ג' שעות רצופות בבית המדרש של ישיבת צפת, ברתחא דאורייתא הנלמדת ברחימו ודחילו ברציפות וללא הפסק, כדי לזכות לכח אורייתא לישועה בזאת השנה. עם התקרב שעת חצות התכנסו מאות הלומדים סמוך לרחבת הציון שהתמלא בקהל אלפים שהגיע בכל רחבי הארץ במערך היסעים כביר, כאשר באוויר מרחפת דאגה ויראה ובקשה לראות ישועה בקריעת ים סוף הפרטית באירוסי המוני בנים ובנות שהגיעו לפרקם ודמעתם על לחיים בהמתנה לזיווגם. הדמעה והתפילה שטפו את הציון בקול דמעה, בלילה גדול של בקשה ודמעה. צפו בגלריה מסכמת:

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )

סגולת הפלא של רינה של תורה: אלפים זעקו בעמוקה, לזיווג הגון ( צילום: באדיבות המצלם )