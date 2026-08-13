דרמה: הנציג החרדי במוזיאון "אנו" הודיע על התפטרותו

פרשיית המאבק על צביון מוזיאון ׳אנו׳ (בית התפוצות לשעבר) אינה יורדת מסדר היום ועתה נחשפת התפתחות דרמטית: לנוכח סירובה העיקש של הנהלת המוזיאון להיענות לפניית ארגון יד לאחים ולהסיר מוצגים המציגים פגיעה בערכי היהדות כלגיטימיים, הנציג החרדי בדירקטוריון הודיע על פרישה מתפקידו. בהודעתו הבהיר הנציג כי הנימוק האחד והיחיד שבעטיו החליט על הצעד המשמעותי הוא מפני שהוא מסרב לתת את ידו להמשך חילול שם שמים ובשל אי רצונו להיות שותף לכך בשום צורה שהיא.

ביד לאחים בירכו את הנציג החרדי על צעדו האמיץ והביעו תקווה כי הצעד הדרמטי יביא סוף סוף להסרת קשיות העורף של הנהלת המוזיאון ולסילוקם של המיצגים הפוגעניים מתחומו.

בד בבד, בימים אלו, שבהם משפחות רבות יוצאות לטיולים ולאתרי בילוי, במסגרת ניצול הימים האחרונים של בין הזמנים, יד לאחים שב ומזהיר מפני ביקור במוזיאון ׳אנו׳, לנוכח המכשולים החמורים המוצגים במוזיאון הפוגעים בעיקרי האמונה.

חשוב לציין כי לנוכח חומרת הדברים, הורו כל גדולי פוסקי ההלכה בצורה נחרצת שלא יעז איש, למגדול ועד קטן, להניח את כף רגלו על מפתן המוזיאון, לנוכח מיצגי הכפירה המוצגים במקום, שקשה ובלתי אפשרי להעלותם במפורש על הכתב.

גדולי הפוסקים פרסמו את קריאתם הגלויה והמפורשת לאחר פניות חוזרות ונשנות של ארגון יד לאחים להנהלת המוזיאון להסיר את החרפה, ומשנוכחו לדעת כי הפניות נפלו על אוזניים ערלות ונענו בשלילה מקוממת.

ביד לאחים מבהירים כי המאבק יימשך וכי "לא ננוח ולא נשקוט עד שהחרפה תוסר במלואה". בהנהלת הארגון מבהירים כי יש בכך משום קיום מצוות "וביערת הרע מקרבך" וכן "ולפני עיוור לא תיתן מכשול", בנמקם: "המון העם הפוקד את המוזיאון עלול ליפול שבי לנוכח הפרסומים המעניקים לגיטימציה לאיסורי דאורייתא, בהיותם מוצגים כחלק אינטרגלי מההווי היהודי רח"ל. על כן נעמוד על המשמר ונמשיך לנהל את המאבק ללא חת".