יו"ר 'מפלגת האחדות', השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, התייחס בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לטענות כי הפך ל'אנטי חרדי' מאז החיבור עם ח"כ יואל יולי אדלשטיין.
לדבריו: "מי שקורא לי אנטי-חרדי הוא שקרן או אינטרסנט. ואני בן הציונות הדתית ולמדתי בישיבת נתיב מאיר לא רחוק מכאן, ומי כמוני מבין את החשיבות של שמירת המצוות וקודם כל של לימוד התורה.
"אבל יחד עם הערכים האלה, אנחנו חיים פה ביחד במדינת ישראל, במדינתו של העם היהודי. וכשאני מסתכל – וזאת חובתי כנבחר ציבור או כמי שרוצה עכשיו לחזור לזירה הציבורית – חובתי להסתכל לטווח הארוך: איך מדינת ישראל בעזרת השם תמשיך להתקיים? והיא תוכל להמשיך להתקיים רק אם כל האזרחים במדינה... וזה לא קשור רק לחרדים, זה קשור גם לחילונים שלא משרתים בצבא או בשירות לאומי".
אתה פוסל ישיבה בממשלה עם דרעי, גפני, גולדקנופף?
"אם הם יקבלו את העקרונות – אני לא פוסל אף אחד. אתה יודע איך אומרים: חוזר בתשובה...".
את המפלגות הערביות אתה כן פוסל
"נכון, לא משנה מה יגידו המפלגות הערביות, אני לא מאמין להם. אם בשעות הכי קשות של עם ישראל אחרי השביעי לאוקטובר הם לא מסוגלים להזדהות איתנו, לגנות את חמאס, להגיד שהוא ארגון טרור – אז כל מה שהם יגידו זה במסגרת מה שמוחמד לימד את מאמיניו, כן? שלשקר ויום אחד לטבוח ביהודים כשאפשר. אני לא מקבל את זה בשום ממשלה לגיטימית".
"עכשיו", מוסיף ארדן: "אריה דרעי, משה גפני, כולם שאנחנו מכירים עשרות שנים – אם הם יקבלו את העקרונות הללו, אז אפשר להתווכח כמובן תוך כמה זמן הדברים קורים. אני לא תמים, אני פוליטיקאי ואיש ציבור של עשרות שנים. ברור שיש תהליכים".
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