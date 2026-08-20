יו"ר 'מפלגת האחדות', השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, התייחס בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לטענות כי הפך ל'אנטי חרדי' מאז החיבור עם ח"כ יואל יולי אדלשטיין.

לדבריו: "מי שקורא לי אנטי-חרדי הוא שקרן או אינטרסנט. ואני בן הציונות הדתית ולמדתי בישיבת נתיב מאיר לא רחוק מכאן, ומי כמוני מבין את החשיבות של שמירת המצוות וקודם כל של לימוד התורה.

"אבל יחד עם הערכים האלה, אנחנו חיים פה ביחד במדינת ישראל, במדינתו של העם היהודי. וכשאני מסתכל – וזאת חובתי כנבחר ציבור או כמי שרוצה עכשיו לחזור לזירה הציבורית – חובתי להסתכל לטווח הארוך: איך מדינת ישראל בעזרת השם תמשיך להתקיים? והיא תוכל להמשיך להתקיים רק אם כל האזרחים במדינה... וזה לא קשור רק לחרדים, זה קשור גם לחילונים שלא משרתים בצבא או בשירות לאומי".

אתה פוסל ישיבה בממשלה עם דרעי, גפני, גולדקנופף?

"אם הם יקבלו את העקרונות – אני לא פוסל אף אחד. אתה יודע איך אומרים: חוזר בתשובה...".