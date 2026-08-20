היום בבנייני האומה: 7 שעות של מהפכה כלכלית בוועידת 'תבונה'

היום, יום חמישי ז' באלול, תיפתח בבנייני האומה בירושלים ועידת הכלכלה השנתית של ארגון 'תבונה', המבקשת להציב על סדר היום את האתגרים וההזדמנויות של הכלכלה החרדית. התוכנית כוללת שבע שעות אינטנסיביות וגדושות בידע מקצועי, בדיוני עומק ובכלים מעשיים ליצירת יציבות כלכלית מתמשכת.
האירוע ייפתח בשעה 15:00 בטרקלין טדי עם "שדרת הכלכלה" – מתחם תצוגה ומולטימדיה על מעגל החיים הפיננסי לצד מתחמי נטוורקינג, "אולפן פתוח" לראיונות מצולמים בהנחיית זאב ארן, ומופע של אמן החושים מני הולנדר.
בשעה 16:00 תיפתח המליאה המרכזית בנאומו של מנכ"ל 'תבונה' שלומי פרוש, ומיד לאחריו ייערך מושב "המתג הכלכלי" בהנחיית משה גלסנר, שיארח לראיונות אחד על אחד את מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שימי אלבוים, ויו"ר הרשות לניירות ערך ספי זינגר, לצד דבריהם של מנכ"ל מפעל הפיס בני דרייפוס וראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג.
בשעה 17:10 יחל המושב "להתכלכל בלי לקלקל" בהנחיית יעקב ולדמן ובהשתתפות אברהם זופניק, סימי ספוטלר ואהרן גפני, שיתמקדו בצמצום פערים ובהגנה מפני הונאות פיננסיות, כשבסיומו ישאו דברי ברכה ראשי הערים משה ליאון ומאיר רובינשטיין ויו"ר מפעל הפיס איציק לארי.
לאחר תפילת מנחה, בשעה 18:45, תתכנס המליאה למעמד הוקרה וסעודה יוקרתית לשלוחי הציבור, מנהלי הקופות והמאמנים, שיכלול הקרנת שידור בלעדי של ברכות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ונאומים מאת ח"כ הרב מאיר פרוש ויוסל'ה מינצברג.
החלק המרכזי של הערב יוקדש למושב "שערי נישואין" בהנחיית ישראל עדלמאן ויוסי אוסטר, שיעמת בין מודלים שונים למימון חתונות הילדים בהשתתפות מנכ"ל הגמ"ח המרכזי חיים אליעזר אלתר, יוסף מינצברג, אברהם לפקוביץ, אברהם ארנפרוינד, צבי סילבר, יהודה בייפוס ושלום פקשר, ולאחריו הרצאות מאת חיים אבלס ומנכ"ל 'כיוון' שמואל גוטליב.
את הוועידה יחתום בשעה 20:45 המושב "ידע שווה כסף", בו ייחשפו לראשונה ממצאי מחקר עומק חסר תקדים על הרגלי הכלכלה החרדית שנערך על ידי מכון 'מדגם' עבור 'תבונה
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