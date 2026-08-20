היום בבנייני האומה: 7 שעות של מהפכה כלכלית בוועידת 'תבונה'

אילוסטרציה ( צילום: נתי שוחט, פלאש90 )

היום, יום חמישי ז' באלול, תיפתח בבנייני האומה בירושלים ועידת הכלכלה השנתית של ארגון 'תבונה', המבקשת להציב על סדר היום את האתגרים וההזדמנויות של הכלכלה החרדית. התוכנית כוללת שבע שעות אינטנסיביות וגדושות בידע מקצועי, בדיוני עומק ובכלים מעשיים ליצירת יציבות כלכלית מתמשכת.

האירוע ייפתח בשעה 15:00 בטרקלין טדי עם "שדרת הכלכלה" – מתחם תצוגה ומולטימדיה על מעגל החיים הפיננסי לצד מתחמי נטוורקינג, "אולפן פתוח" לראיונות מצולמים בהנחיית זאב ארן, ומופע של אמן החושים מני הולנדר.

הלו"ז המלא של הוועידה