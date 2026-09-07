הסכנה הרוחנית שמסתתרת בקריית גת

קריית גת חווה התפתחות עצומה בשנים האחרונות, עם תנופת בנייה אדירה, הקמת מוסדות ושירותי ציבור רבים, אולם תושבי המקום מציפים כמה שנים סוגיה כואבת שהולכת ומחריפה במיוחד בתקופה האחרונה: איך ייתכן שדווקא בסוגיה כה מהותית ורגישה עבור ציבור שומר המצוות, כמו מקווה טהרה ראוי, העיר נמצאת הרחק מאחור?

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מוותרות על טהרת המשפחה

המציאות היומיומית הקשה במקווה בעיר פוגעת ישירות בקדושת הבתים. נשים בעיר מספרות על קושי אמיתי לשמור על הטהרה בתנאים הנוכחיים. "לצערי הרב יש כלות שמגיעות פה למקווה והן פשוט לא רוצות לחזור לכאן", משתפת תושבת בכאב. "מאוד לא נעים, מלוכלך, צפוף. החדרים מאוד קטנים, אחד בתוך השני. אין הפרדה, שזה משהו קריטי עבור הטובלות".

המצב החמור אף גורם רח"ל למקרים בהם נשים מוותרות על קיום המצווה. "אני יודעת שיש נשים שמאוד התקשו להגיע למקווה ואפילו ויתרו", חושפת אחת המרואיינות. "המקום צר מלהכיל, נוצרים תורים ארוכים, אין מקום לשבת בתוך המקווה, וההרגשה היא שחס ושלום עדיף לא להגיע לטבול. כשמדובר בטהרה, ההשלכות הן הרסניות. כל קושי קטן, כל דחייה וכל מכשול, נוגעים בסופו של דבר בקדושה של הבית כולו". מדגישים את בהילות העניין.

סכנה רוחנית

נוכח הסכנה הרוחנית המרחפת מעל מאות משפחות בעיר, הבינו עסקני העיר שהגיעו מים עד נפש וכי אסור להמתין עוד רגע אחד. הם פנו בבהילות לארגון 'טהרת המשפחה', האחראי לטיפול מסור באלפי מקוואות ברחבי הארץ, בניסיון נואש להציל את המצב. "הרי ברור לכולם", כפי שמסכמת זאת אחת מנשות העיר, "בשביל שאני ועוד נשים מהדור הצעיר נעשה את המצווה הזאת עם יותר חשק ועם יותר זיקה, המקום חייב להיות יותר מזמין. כשיהיה מקווה מפואר ויפה ברור שיש עוד נשים שיבואו לטבול בו, וזה ישכנע אותן לשמור על טהרת המשפחה".

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סגולה לפריון מעל דרך הטבע

ההתגייסות להקמת מקווה איננה רק תרומה שגרתית, אלא פתח אדיר לישועות. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות - החל מה"חפץ חיים" זצוק"ל שפסק שקדושת מקווה קודמת לבניית בית כנסת ואפילו לקניית ספר תורה, ועד למרן שר התורה ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל ומרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל - הבטיחו שוב ושוב כי מי ששותף בבניית מקווה טהרה, קונה לעצמו זכות עצומה לזרע של קיימא.

ואכן, בשנים האחרונות ישנן עדויות רבות ומצמררות על הצלחת הסגולה הזו מעל דרך הטבע: נשים רבות, מעוכבות פריון, זכו לפרי בטן אחרי שנות ציפייה ארוכות, אך ורק בזכות השותפות בהקמת מקווה טהרה.

ערב ראש השנה הוא הזמן המסוגל ביותר לקבל על עצמנו להיות שותפים לטהרת ישראל, כדי שהזכות האדירה הזו תעמוד לנו ביום הדין, כמו שההבטחה של חז"ל קובעת: "כל הבא ליטהר מסייעין בידו". כעת תורנו לסייע לאותן נשים שמבקשות להיטהר.

"לא ייתכן ולא אפשרי שבת ישראל תפספס מקווה!", מסכמת תושבת העיר. "זה מקווה מלפני חמישים או שישים שנה. כואב להסתכל שמקום כזה קדוש הוא ככה מוזנח. אנחנו רואים את המפעל הגשמי שנבנה פה, ורוצים שיהיה גם מפעל רוחני. אנחנו חייבות שינוי".

לחצו כאן, סייעו בשיקום המקווה בקריית גת ותזכו לסגולה הנדירה לפריון>>