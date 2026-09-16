כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
במעמד רב רושם התכנסו כמאתיים רבנים, דיינים ומורי הוראה מכל רחבי ארצות הברית ליום עיון גדוש ומרומם, ביוזמת 'מרכז הוראה'. היום כולו הוקדש למסירת שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות החמורות והסבוכות ביותר בד' חלקי
שולחן ערוך.
את המעמד הרומם והיום העמוס בהדרכה הלכתית הנחה הגה"צ דומ"ץ בית המדרש 'לב אהרן' ב
בורו פארק וראש בית ההוראה דק"ק דעברעצין.
במהלך יום העיון המיוחד זכו המשתתפים לשמוע שיעורים מקיפים ושיחות הדרכה מעשיות במקצועות התורה החמורים.
הרבנים והדיינים יצאו מהמעמד בתחושת רוממות מיוחדת ובכלים מעשיים לפסיקת הלכה ולהנהגת הציבור, תוך תשבחות כבירות למארגנים על היוזמה הכבירה.
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN) כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
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