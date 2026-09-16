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הֵמָּה יוֹרוּךָ מוֹרֶךָ

תורה והוראה; מאתיים רבנים ודיינים מארה"ב התכנסו תחת קורת גג אחת

כמאתיים מורי הוראה ודיינים מכל רחבי ארה"ב התכנסו ליום עיון גדוש ומרומם ביוזמת 'מרכז ההוראה'| במהלך היום שמעו הרבנים שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות חמורות בד' חלקי שולחן ערוך (חרדים)

כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)

במעמד רב רושם התכנסו כמאתיים רבנים, דיינים ומורי הוראה מכל רחבי ארצות הברית ליום עיון גדוש ומרומם, ביוזמת 'מרכז הוראה'. היום כולו הוקדש למסירת שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות החמורות והסבוכות ביותר בד' חלקי שולחן ערוך.

את המעמד הרומם והיום העמוס בהדרכה הלכתית הנחה הגה"צ דומ"ץ בית המדרש 'לב אהרן' בבורו פארק וראש בית ההוראה דק"ק דעברעצין.

במהלך יום העיון המיוחד זכו המשתתפים לשמוע שיעורים מקיפים ושיחות הדרכה מעשיות במקצועות התורה החמורים.

הרבנים והדיינים יצאו מהמעמד בתחושת רוממות מיוחדת ובכלים מעשיים לפסיקת הלכה ולהנהגת הציבור, תוך תשבחות כבירות למארגנים על היוזמה הכבירה.

כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
כינוס הרבנים בארה"ב (צילום: JDN)
בורו פארקשולחן ערוךכינוס רבניםמרכז ההוראה

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