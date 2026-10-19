בתשובה לשאלת המראיין על הדאגה בקרב הציבור מנתוני הסקרים, הדגיש מעוז כי הנתונים הללו אינם מטרידים אותו כלל. לדבריו, הסקרים הפנימיים של המפלגה מציגים מגמת התחזקות מובהקת ועקבית בכל יום שעובר. הוא שיבח את אלפי פעילי המפלגה, הפועלים בהתנדבות מלאה ומתוך להט אידיאולוגי שאין לו אח ורע באף מפלגה אחרת.

מעוז חשף כי בעקבות כנס ענק ומרומם בבנייני האומה, ביצעו מתנדבי המפלגה ביום חמישי בלבד כ-50,000 שיחות טלפון לבעלי זכות בחירה, במטרה לתייג את הבוחרים הוודאיים ולהפעיל מכונה משומנת שתביא ביום הבחירות כ-200 אלף מצביעים לקלפיות.

סרגובסקי העלה בראיון את החיבוק ההולך וגובר שמעוז זוכה לו מרבנים וגורמים בציבור החרדי. מעוז הסביר כי התמיכה הזו מבוססת על עשייה מוכחת לאורך כל ארבע שנות כהונתו בכנסת, שבהן עמד לימין הציבור החרדי בכל סוגיה מהותית.

בין היתר ציין את הטיפול במשבר החשמל במודיעין עילית, את הובלת חוק התקשורת תוך הגנה בלתי מתפשרת על קדושת השבת, ואת התנגדותו המוחלטת לכל כפייה או סנקציה נגד לומדי התורה במסגרת חוק הגיוס.

מעוז הזכיר בגאווה כי היה חבר הכנסת הלא-חרדי היחיד שהשתתף בעצרת המיליון ההיסטורית בשערי ירושלים. בנושא הגיוס הבהיר כי הפתרון היחיד יושג בהידברות ובהסכמת גדולי התורה, תוך הבטחה שלומדי התורה יוכלו להמשיך בלימודם ללא הפרעה, וכי מי שיתגייס יעשה זאת רק במסגרות מותאמות שיבטיחו כי ייכנס חרדי וייצא חרדי.

מעוז הצהיר באופן רשמי כי הוא דורש את תיק החינוך בממשלה הבאה, והציג חזון מקיף שמבוסס על שוויון, שקיפות וזהות יהודית. במסגרת התוכנית, התחייב להנהיג תקציב שווה לכל תלמיד בישראל, ללא קשר לזרם החינוכי שבו הוא לומד, כך שכל ילד יקבל הזדמנות הוגנת ושווה, בין אם מדובר בלימודי ליב״ה כלליים ובין אם בלימודי יהדות מוגברים בתלמודי התורה. לצד זאת, התחייב להעלות את שכר הבסיס של המורים ולהבטיח שוויון מלא בתנאי השכר בין מורי החינוך החרדי, הדתי והממלכתי.

מעוז שיתף מניסיונו כסגן שר במשרד ראש הממשלה וטען כי נחשף להחדרת תכנים של שמאל רדיקלי לחינוך הממלכתי בחסות תוכניות חיצוניות והסתרה מההורים. הוא הבטיח להעניק שקיפות מלאה להורים ולהחזיר את לימודי המסורת והיהדות – כגון חגים, תפילה ומצוות – לכלל תלמידי ישראל, לצד בלימה מוחלטת של תכנים פרוגרסיביים.

בסיום הראיון דחה מעוז בתוקף את הקריאות לפרישת מפלגתו והזהיר כי מהלך כזה יפגע אנושות במחנה הלאומי. לדבריו, פרישה היא חוסר אחריות, שכן דווקא מפלגת נעם היא המפתח היחיד להגעה ל-61 מנדטים, בזכות יכולתה להוציא מהבית מצביעים מאוכזבים שאינם מתכוונים להצביע למפלגות ימין אחרות.

אבי מעוז קרא לראשי גוש הימין ולנתניהו לעודד את המצביעים המאוכזבים לתמוך בנעם במקום להפעיל לחצים מיותרים. מעוז חתם בהתחייבות נחרצת שלפיה נעם תישאר נאמנה לגוש הימין, והבהיר באופן חד-משמעי כי לא ישב בשום פנים ואופן בממשלה עם גדי איזנקוט, גם אם נתניהו יבחר לצרפו לקואליציה.