ליברמן חושף: כך ייבחר הרב הראשי לישראל 10 10 0:00 / 1:03 ליברמן חושף: כך ייבחר הרב הראשי לישראל

יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, חושף בריאיון באולפן 'כיכר השבת' סדרה של צעדים דרמטיים אותם הוא מתכוון להוביל בכל קואליציה עתידית בה יהיה שותף - תוכנית הכוללת שינוי יסודי ומבני של מערך הרבנות הראשית לישראל.

במרכז התוכנית, מציב ליברמן דרישה לביטול הכפילות ההיסטורית של רבנים ראשיים ספרדים ואשכנזים, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית. "גם בנושא שינוי דרמטי ברבנות - לא יותר שני רבנים ראשיים!", הצהיר ליברמן באולפן. "יהיה רב ראשי אחד במדינת ישראל, יהיה רב ראשי אחד לכל עיר, לכל רשות מקומית, לא נזקקים לשני רבנים". לצד הצמצום בתקנים, מתכוון יו"ר 'ישראל ביתנו' לחולל שינוי שורשי בכל אופן בחירתו של הרב הראשי, תוך ביטול מוחלט של הגוף הבוחר המסורתי המורכב מרבנים ואישי ציבור.

אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 17:23 אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

"לא יהיה יותר גוף בוחר שבוחר את הרבנים הראשיים, זה יהיה כמו כל עובד מדינה", חשף ליברמן את כוונותיו. "אתה יודע, כמו שמתמנה ראש שב"כ, יש ועדת גרוניס, שהיא בודקת מועמד. ראש הממשלה ימליץ על המועמד, ילך לוועדת גרוניס, משם חוזר לממשלה והממשלה תאשר".

בתשובה לשאלה האם משמעות הדבר היא שבקואליציה הבאה הרב הראשי הבא ייבחר למעשה על ידי ראש הממשלה והוועדה המייעצת, אישר ליברמן את הדברים והוסיף תנאי סף חסר תקדים. "כן, ורק בתנאי...", הדגיש ליברמן באולפן 'כיכר השבת'. "אחד הקריטריונים: שירות צבאי. לא יהיה רב ראשי שלא שירת בצה"ל, פשוט לא יהיה".