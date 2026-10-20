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בשורה לציבור

346 נבחנו, 82 אושרו: המהלך שיוזיל את מחירי הבשר

במסגרת מהלך להוזלת מחיר הבשר הכשר, אושרו 82 אנשי צוות חדשים בענף השחיטה ומאות נבחנו במבחנים עיוניים. המהלך נועד להקל על היציאה למשלחות בחו"ל (בארץ)

כה
כיכר השבת
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שחיטה בבית המטבחיים בנתניה (צילום: יהודה גליקמן)

צעד משמעותי להגדלת היצע הבשר הכשר ולהוזלת מחירים לציבור: הרבנות הראשית לישראל מעבירה להילוך גבוה את הרחבת מערך השחיטה לקראת עונת החורף. בהובלת הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, וממלא מקום מנכ"ל הרבנות, יהודה אבידן, הושלמו הכשרות ומבחנים מעשיים שבסיומם אושרו 82 אנשי מקצוע חדשים לתפקידי שחיטה, בדיקה וניהול צוותים.

פילוח 82 אנשי הצוות שאושרו מעשית:

31 שוחטים ובודקי סכינים

20 בודקי פנים

20 בודקי חוץ

11 ראשי צוות

פילוח 346 המועמדים שנבחנו במבחנים עיוניים:

146 שוחטים

79 בודקי פנים

50 בודקי חוץ

42 מנקרים

29 ראשי צוות

הרה"ר רבי קלמן בר עם מנכ"ל הרבנות אבידן (צילום: דוברות)

ברבנות הראשית מציינים כי הרחבת מאגר אנשי המקצוע תאפשר לצוותים להתייצב בקלות ובמהירות רבה יותר למשלחות השחיטה ברחבי העולם, לייעל את העבודה התפעולית בשטח ולהביא להפחתה ניכרת בעלויות – מה שיתגלגל ישירות לכיסו של הצרכן בהוזלת מחירי הבשר הכשר.

מ"מ מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה אבידן: "בהובלתו של הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, אנו פועלים להרחבת מערך כוח האדם בענף השחיטה. ההכשרות והמבחנים מבטיחים אנשי מקצוע מוסמכים בכל התפקידים, וזו בשורה כלכלית של ממש לציבור צרכני הבשר הכשר. נמשיך להכשיר ולהסמיך אנשי מקצוע נוספים."
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