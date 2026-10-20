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תיעוד מזעזע

אימה בלונדון: אגרופים בפני נשים חרדיות - אחת מהן צעדה עם עגלת תינוק | צפו

אימה ברחובות צפון-מזרח לונדון: תוקף אלים התנפל על שלוש נשים יהודיות והכה אותן בברוטליות, בעוד אחת מהן דוחפת עגלת תינוק | משטרת בריטניה עצרה חשוד בן 33 ואישרה: האירוע נחקר כפשע שנאה אנטישמי (בעולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: סעיף 27א)

גלי האנטישמיות באירופה ממשיכים להחמיר: אירוע תקיפה קשה ומזעזע התרחש בצפון-מזרח לונדון, כאשר אלמוני התנפל באלימות קשה על שלוש נשים יהודיות שצעדו ברחוב.

על פי הדיווחים מבריטניה, התוקף הגיח לעבר הנשים והחל להכות לפחות שתיים מהן באגרופים ישירות בפניהן, בעוצמה רבה ובברוטליות קשה. אחת מהנשים שהותקפו החזיקה ודחפה באותן שניות עגלת תינוק.

משטרת בריטניה, שהוזעקה למקום בעקבות התקיפה האלימה, פתחה בפעילות מהירה שהובילה למעצרו של החשוד - גבר בן 33.

במשטרה המקומית אישרו רשמית כי המקרה החמור נחקר כפשע שנאה אנטישמי מובהק.
אנטישמיותלונדוןפשע שנאה
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