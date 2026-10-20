גלי האנטישמיות באירופה ממשיכים להחמיר: אירוע תקיפה קשה ומזעזע התרחש בצפון-מזרח לונדון, כאשר אלמוני התנפל באלימות קשה על שלוש נשים יהודיות שצעדו ברחוב.
על פי הדיווחים מבריטניה, התוקף הגיח לעבר הנשים והחל להכות לפחות שתיים מהן באגרופים ישירות בפניהן, בעוצמה רבה ובברוטליות קשה. אחת מהנשים שהותקפו החזיקה ודחפה באותן שניות עגלת תינוק.
משטרת בריטניה, שהוזעקה למקום בעקבות התקיפה האלימה, פתחה בפעילות מהירה שהובילה למעצרו של החשוד - גבר בן 33.
במשטרה המקומית אישרו רשמית כי המקרה החמור נחקר כפשע שנאה אנטישמי מובהק.