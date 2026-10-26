בריאיון באולפן 'כיכר השבת' מול ישי כהן, התייחס אליקים שטארק בגלוי להקמת מפלגת "הציבור החרדי" על ידי מוטי לייטנר, תוך שהוא חושף חברות אישית קרובה עמו ושיחות פתוחות שנערכו בין השניים בנושא.
שטארק פתח בגילוי נאות והבהיר את טיב היחסים עם יוזם המפלגה החדשה: "קודם כל, מוטי חבר מאוד טוב שלי. אינספור שעות דיברנו, כולל על המפלגה החדשה. דובר על כך ועל הצורך שהציבור החרדי הצעיר רוצה שיסתכלו עליו וישנו בכל מיני תחומים. מוטי הוא חבר".
עם זאת, שטארק הדגיש את השוני בתפיסת העולם לגבי הדרך להשגת היעדים: "עמדתי אז הייתה כמו עמדתי היום: שהשינוי הכי גדול אפשר ליצור מתוך המערכת, מתוך הממסד".
"השוליים הפכו לציבור עצום"
כשנשאל האם הוא רואה את עצמו כתשובה למפלגתו של לייטנר, הגיב שטארק תוך עמידה על השינוי המהותי שעובר הציבור החרדי העובד והמודרני:
"למוטי לייטנר ולציבור שהוא מייצג בטוח יש טענות צודקות, מטבע הדברים. פעם היו אנשים שתייגו אותם כ'חרדים מודרניים', שהוציאו אותם לשוליים – וזה התבטא בכך שהם יצאו מהציבור החרדי מבחינה ממסדית, למרות שנשארו שומרי תורה ומצוות. כיום השוליים האלה הם כבר שוליים גדולים מאוד, זה כבר לא שוליים! הציבור אומר: 'תשמע, אני רוצה לחיות ככה, רוצה בית כנסת כמו שמגיע לי ברוח שלי, ואני פה לא זז'".
במהלך הריאיון שיתף שטארק מחוויותיו מחוג בית שערך לאחרונה בבני ברק בקהילת 'קדושת לוי', שרוב משתתפיו נמנים על תומכיו של לייטנר, והציג את המשל שהביא בפניהם:
"אמרתי להם: תקשיב, יש לך בית כנסת עם 400 מתפללים, ואתה רואה שלושה בחורים עומדים בחוץ ומפטפטים בתפילה – מה אתה עושה? ניגש ומעיר להם. אבל כשאתה יוצא ורואה 60 בחורים מדברים – אתה מבין שזו תופעה! או שאתה פותר את זה מהשורש, או שאתה פותח להם מניין נפרד, או שאתה פותח להם פעילות. וזה ההבדל בין בודדים לתופעה".
לדברי שטארק, כיום מדובר בציבור רחב שמחייב מענה ממסדי מקיף ולא התעלמות: "אם אתה תתעלם מהם או שתחשוב שזה יידחק לצדי הדרך - זה לא יקרה. צריכים לדאוג להם ולספק להם את הכל. ואני הנציג שלהם!".