בריאיון באולפן 'כיכר השבת' מול ישי כהן, התייחס אליקים שטארק בגלוי להקמת מפלגת "הציבור החרדי" על ידי מוטי לייטנר, תוך שהוא חושף חברות אישית קרובה עמו ושיחות פתוחות שנערכו בין השניים בנושא.

שטארק פתח בגילוי נאות והבהיר את טיב היחסים עם יוזם המפלגה החדשה: "קודם כל, מוטי חבר מאוד טוב שלי. אינספור שעות דיברנו, כולל על המפלגה החדשה. דובר על כך ועל הצורך שהציבור החרדי הצעיר רוצה שיסתכלו עליו וישנו בכל מיני תחומים. מוטי הוא חבר".

עם זאת, שטארק הדגיש את השוני בתפיסת העולם לגבי הדרך להשגת היעדים: "עמדתי אז הייתה כמו עמדתי היום: שהשינוי הכי גדול אפשר ליצור מתוך המערכת, מתוך הממסד".

"השוליים הפכו לציבור עצום"

כשנשאל האם הוא רואה את עצמו כתשובה למפלגתו של לייטנר, הגיב שטארק תוך עמידה על השינוי המהותי שעובר הציבור החרדי העובד והמודרני:

"למוטי לייטנר ולציבור שהוא מייצג בטוח יש טענות צודקות, מטבע הדברים. פעם היו אנשים שתייגו אותם כ'חרדים מודרניים', שהוציאו אותם לשוליים – וזה התבטא בכך שהם יצאו מהציבור החרדי מבחינה ממסדית, למרות שנשארו שומרי תורה ומצוות. כיום השוליים האלה הם כבר שוליים גדולים מאוד, זה כבר לא שוליים! הציבור אומר: 'תשמע, אני רוצה לחיות ככה, רוצה בית כנסת כמו שמגיע לי ברוח שלי, ואני פה לא זז'".