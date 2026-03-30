אירוע מצער התרחש היום (שני) בביתר עילית, כאשר ילד בן שנתיים נכווה ממים רותחים בביתו במהלך ההכנות לחג הפסח.

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לילד סיוע רפואי ראשוני, ולאחר מכן פונה הפעוט לבית החולים במצב יציב להמשך טיפול.

משה גולדברג, רמי דוייב ואבי סופר, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בילד, מסרו כי "נמסר לנו שנשפכו עליו מים רותחים במהלך ההכנות לחג הפסח. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים במצב יציב להמשך קבלת טיפול רפואי".

עלייה במקרי כוויות בתקופת החג

נחמן טובול, דובר איחוד הצלה און ליין, מציין כי "בתקופה האחרונה - ערב חג הפסח נרשמת במוקד איחוד הצלה עלייה בכמות מקרי הכוויות בקרב ילדים ופעוטות". הדובר ממליץ לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות על מנת למנוע אירועים דומים.

הנחיות בטיחות חשובות

דוברות איחוד הצלה מדגישה מספר כללי בטיחות חיוניים שיש ליישם בתקופה זו:

חשוב למקם את מיחם המים או הקומקום החשמלי במיקום שאין לילדים או פעוטות גישה אליו

מומלץ לדאוג שגם לכבל החשמלי המוביל לקומקום או למיחם החשמלי לא תהיה גישה לילדים או פעוטות

יש להרחיק ילדים מאזור הבישול בזמן העבודה במטבח

מומלץ להשתמש בכיריים אחוריים ולהפנות ידיות סירים פנימה

במקרה של כוויה, חשוב לפנות מיד לעזרה רפואית ולשטוף את האזור הנכווה במים פושרים או קרים. אין להשתמש בקרח או במשחות ללא הנחיית גורם רפואי מוסמך.