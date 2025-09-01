כיכר השבת
לקראת תחילת שנת הלימודים

הגרמ"צ ברגמן למחנכים: "מי שלא מחנך כראוי - כאילו רוצח"

סוד ההצלחה למחנכים: ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, העביר שיחת הדרכה למחנכי תלמוד תורה "תורת אמת" בבני ברק, לקראת תחילת שנת הלימודים, והדגיש את האחריות הגדולה המוטלת על כתפי המחנכים | צפו (חרדים)

הגרמ"צ ברגמן בשיחה למחנכי ת"ת 'תורת אמת' (צילום: שימי פ. )

לקראת פתיחת שנת הלימודים עלו צוות ההנהלה והמחנכים של תלמוד תורה "תורת אמת" בבני ברק בהנהלת הרה"ג ר' אליהו פרידלנדר למעונו של ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן, לשמיעת דברי הדרכה והכוונה, זאת במסגרת "יום עיון" שהתקיים לצוות הת"ת הוותיק.

בתחילת הדברים אמר ראש הישיבה: "מה שאני רוצה להגיד לכם זה דברים פשוטים. כמה מילים. מדברים כאן הרי לפני תלמידי חכמים.

לפני שמדברים על חינוך, צריך לדעת מה המשמעות ומה האחריות שיש למי שמחנך ילדי ישראל. תמיד אני נוהג להזכיר את דברי הגאון מוילנא, שאומר שכל עשרת הדברות נרמזות בפרשיות של 'קריאת שמע', והדיבור של 'לא תרצח' נרמז במילים "ושננתם לבניך".

"כי מי שלא מלמד נכון ומי שלא מחנך כמו שצריך, זה ממש רציחה רח"ל. וזה דברים נוראים. כל מחנך צריך לחיות את זה. הרי "ושננתם לבניך" - אלו התלמידים. יש לכם אחריות גדולה. זה הדבר הראשון".

בסוף הדברים אמר להם ראש הישיבה: "אם הקב"ה משבח את עצמו שהוא מלמד תורה לעמו ישראל, אז אי אפשר למצוא תואר גדול יותר".

הגרמ"צ ברגמן בשיחה למחנכי ת"ת 'תורת אמת' (צילום: שימי פ. )
