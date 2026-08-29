ערב ימי הרחמים גזירת החינוך והכרת הטוב | מנהיגי הציבור החרדי בארה"ב הוזמנו לטראמפ שורת אדמו"רים וראשי ישיבות מהשורה הראשונה בארה"ב צפויים להיפגש השבוע עם הנשיא דולנד טראמפ • במוקד הפסגה בבית הלבן: עתיד החינוך החרדי והבעת תודה על התמיכה בקהילה • מאחורי הקלעים נשלמות ההכנות, כשבקרב החצרות נבחנת ההשתתפות בפועל (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:02