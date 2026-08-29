סמוך לכניסת השבת התקבלה הידיעה בארה"ב לקראת מפגש היסטורי הצפוי להתקיים בשבוע הקרוב בבית הלבן, במסגרתו יתקבלו מנהיגי עולם התורה החסידות בארה"ב לשיחה מיוחדת עם הנשיא דונלד טראמפ.
לפי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', לרשימת המוזמנים הנחשקת הוכנסו האדמו"רים מסאטמר, סקווירא, באבוב וויז'ניץ מונסי, לצד ראש ישיבת בית מדרש גבוה בלייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר.
הפגישה מתוכננת כרגע ליום חמישי הקרוב, כאשר מאחורי הקלעים נבחנים עדיין הפרטים הלוגיסטיים המורכבים ורמת ההשתתפות בפועל, בפרט בשל הסמוך לימי הרחמים והסליחות וההיערכות בחצרות הקודש לקראת החגים.
במהלך המפגש המתוכנן צפויים המנהיגים לעסוק בסוגיות העומדות בציפור הנפש של היהדות החרדית באמריקה, ובראשן העמדת עצמאות החינוך החרדי והעסקנות הכללית, לצד הבעת תודה מפורשת לנשיא טראמפ על תמיכתו המתמשכת בצרכי הקהילה היהודית ובמוסדותיה.
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