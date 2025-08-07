אלפי מפגינים בירושלים ובני ברק: פקקי ענק ועימותים עם שוטרים

ההפגנה ליד בני ברק ( צילום: דוברות המשטרה )

בירושלים ובבני ברק נפתחו היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים הפגנות גדולות - כמחאה על מעצרם של תלמידי הישיבה, בשל אי התייצבותם לצה"ל.

בצומת בר אילן ירושלים גדשו המוני בחורי ישיבות את מתחם ההפגנה. אל המקום הגיעו באופן חריג, מלווים בתלמידיהם, גם ראש הישיבה חכם משה צדקה, חבר מועצת חכמי התורה הרב יהודה כהן, והרב בניהו שמואלי. בהמשך עדכנה המשטרה כי אלפים משתתפים בהפגנות בירושלים, וכי המפגינים פתחו בתהלוכה מאזור צומת בר אילן לכיוון ציר בלב, תוך חסימת התנועה במקום. לדברי המשטרה, יש מפגינים המשליכים חפצים לעבר שוטרים. גם כביש 4 הסמוך לבני ברק נחסם לתנועה על ידי הפלג הירושלמי. לדברי המשטרה, המפגינים במקום חסמו את הכביש ומנעו נסיעת כלי רכב תוך קריאות 'נאצים' והשלכת אבנים לעבר השוטרים. קצין משטרה הכריז על הפגנה כבלתי חוקית.

המפגינים בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

תיעוד שפרסמה המשטרה מאבן שהושלכה בהפגנה ( צילום: דוברות המשטרה )

בעקבות ההפגנה השוטרים מפנים את התנועה לדרכים חילופיות, תוך חילוץ כלי רכב. כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון - התנועה מופנת לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור", נמסר מהמשטרה.