411 מקרים רפואיים באומן: חלק מהנפגעים הוטסו לטיפול בישראל

411 איש שנסעו לאומן, לציונו של רבי נחמן מברסלב לימי ראש השנה, נזקקו במהלך החג לטיפול רפואי. כך נמסר מאיחוד הצלה. חלק מהמטופלים אף הוטסו לישראל.

המספר כולל את הזקוקים לטיפול מתחילת מבצע אבטחת שלומם של הרבבות שהגיעו לאומן לקיבוץ חסידי ברסלב שנערך כמדי שנה בימי ראש השנה ועד צאת החג. יוסף זגורי מנהל אגף פרויקטים באיחוד הצלה ואהרון בן הרוש סגן ראש סניף איחוד הצלה באומן מסרו: "מדובר במקרים של איבוד הכרה, כוויות, פציעות וחבלות, עלפונות, תאונות דרכים קלות, בעיות נשימה ומקרים רפואיים נוספים.

"מרבית הנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה למרפאת אומן שבחצר הקלויז'. חלקם פונו לבתי חולים באודסה ובקייב, וחלקם אף הוטסו לטיפול בישראל".

מאיחוד הצלה נמסר: "אמבולנסים וחובשים של איחוד הצלה פועלים במשמרות סביב השעון. היערכות נרחבת לקראת אבטחת שלומם של הרבבות שנשארים באומן לשבת שלאחר ראש השנה".