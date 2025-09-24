כיכר השבת
411 מקרים רפואיים באומן: חלק מהנפגעים הוטסו לטיפול בישראל

לפחות 411 מתפללים שהגיעו לאומן לימי ראש השנה נזקקו לטיפול רפואי במהלך ראש השנה. חלק מהמקרים כללו פינוי לבתי חולים באוקראינה ואף הטסה לישראל (חדשות חרדים, בעולם)

2תגובות
ההמונים באומן (צילום: דוברות איחוד הצלה)

411 איש שנסעו לאומן, לציונו של רבי נחמן מברסלב לימי ראש השנה, נזקקו במהלך החג לטיפול רפואי. כך נמסר מאיחוד הצלה. חלק מהמטופלים אף הוטסו לישראל.

המספר כולל את הזקוקים לטיפול מתחילת מבצע אבטחת שלומם של הרבבות שהגיעו לאומן לקיבוץ חסידי ברסלב שנערך כמדי שנה בימי ראש השנה ועד צאת החג.

יוסף זגורי מנהל אגף פרויקטים באיחוד הצלה ואהרון בן הרוש סגן ראש סניף איחוד הצלה באומן מסרו: "מדובר במקרים של איבוד הכרה, כוויות, פציעות וחבלות, עלפונות, תאונות דרכים קלות, בעיות נשימה ומקרים רפואיים נוספים.

ריאיון מחפ"ק איחוד הצלה (צילום: 'כיכר השבת')
הצצה למתחמי הלינה באומן (צילום: 'כיכר השבת")

"מרבית הנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה למרפאת אומן שבחצר הקלויז'. חלקם פונו לבתי חולים באודסה ובקייב, וחלקם אף הוטסו לטיפול בישראל".

מאיחוד הצלה נמסר: "אמבולנסים וחובשים של איחוד הצלה פועלים במשמרות סביב השעון. היערכות נרחבת לקראת אבטחת שלומם של הרבבות שנשארים באומן לשבת שלאחר ראש השנה".

0 תגובות

2
הכל הצגה, זכו בטיסה מהירה חזרה לישראל
רובי
1
מה פתאום לטוס בחג לישראל בושה וחרפה
ציפה

