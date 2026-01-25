הפעם זה לא עבר בשקט: חרדי קיצוני הואשם בהשחתת שלט הבחירות

יותר משנתיים וחצי אחרי: חרדי קיצוני תושב בית שמש הואשם היום (ראשון) בהשחתת שלט חוצות עם תמונתה של ראש העיר לשעבר עליזה בלוך. כך דווח בערוץ I24NEWS.

האירוע התרחש לפני כשנתיים וחצי, כאמור, בקיץ תשפ"ג, במהלך קמפיין הבחירות לראשות העיר - אז התמודדה בלוך.

השלט שהושחת הוצב בין השכונות רמה ג' לרמה ד' בבית שמש. באחד הימים הגיעו למקום הנאשם ושניים מחבריו ועמם סולם ומדבקות.

השלושה, לפי הדיווח, של הכתב שלומי הלר, הניחו מדבקות על הפנים של בלוך. לשם כך השתמשו בסולם שהביאו עמם. בכך הם גרמו לנזק כספי בשיעור של 1,700 שקלים.

עוד דווח כי למקום נקלע בשעת מעשה תושב העיר ועיתונאי חרדי, מיכאל רווח, וזה תיעד את המעורבים ומחה על מעשיהם.

בין היתר נכתב באישום המיוחס למשחית השלט כי "מעשיהם הרסו ופגעו בנכס במזיד ושלא כדין בצוותא חדא בשני מקרים".

עוד דווח כי הנאשם נעצר בעבר בחשד שחסם רכב שנסע בשבת בשכונת מגוריו וכן בחשד שסחט באיומים מנהלת מזון שסירבה לסגור את החנות בשעה 23:00 בלילה בהתאם לבקשת רבנים בשכונה.