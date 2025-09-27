זעזוע עמוק: מצבת ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל הושחתה בליל שבת

תלמידי ישיבת "כסא רחמים", תלמידיו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שהגיעו במוצאי שבת לפקוד את ציונו הקדוש בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, נדהמו לגלות מראה מזעזע: קברו של ראש הישיבה הושחת במהלך השבת.
על גבי המצבה ניכרו סימני השחתה בולטים – שברים, שריטות עמוקות שנעשו ככל הנראה בכלי משחית, וכתמים המעידים על ניסיון לפגוע בכבוד הציון הק’. למרות שהמצבה עצמה לא נשברה לגמרי, הנזק נראה לעין ומעורר כאב וזעם.
יצוין כי הוגשה תלונה במשטרה, ובמהלך הערב צפויה המשטרה לקחת את תיעוד מצלמות האבטחה כדי לאתר את העבריינים. נכון לעכשיו אין כיווני חקירה ברורים.
אוהל הציון ממוקם סמוך לקברו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שגם קברו הושחת בעבר ע"י קיצונים – תופעה חמורה שממשיכה לעורר סערה.
תלמידי הישיבה קוראים לציבור: "המשיכו לפקוד את הציון הקדוש ולראות ישועות, במיוחד בימים אלו שעם ישראל עומד לפתחם של הימים הנוראים. אין כוח שיכול לחלל את כבוד התורה".
0 תגובות