זעזוע עמוק: מצבת ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל הושחתה בליל שבת

השחתת קברו של הגר"מ מאזוז זצ"ל ( צילום: מושיק )

תלמידי ישיבת "כסא רחמים", תלמידיו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שהגיעו במוצאי שבת לפקוד את ציונו הקדוש בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, נדהמו לגלות מראה מזעזע: קברו של ראש הישיבה הושחת במהלך השבת.

על גבי המצבה ניכרו סימני השחתה בולטים – שברים, שריטות עמוקות שנעשו ככל הנראה בכלי משחית, וכתמים המעידים על ניסיון לפגוע בכבוד הציון הק’. למרות שהמצבה עצמה לא נשברה לגמרי, הנזק נראה לעין ומעורר כאב וזעם.

