כיכר השבת
נחקרו ושוחררו

נתפסו חשודים בגילי 11-14 בהשחתת קברו של הגר"מ מאזוז: "קטטה ביניהם"

המשטרה הזמינה לחקירה שישה נערים קטינים, הגדול שבהם בן 14, בחשד להשחתת קברים בבית העלמין בבני ברק - בין היתר את קברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל | מבדיקה שנערכה הרקע להשחתה הוא קטטה ומעשה קונדס ביניהם (משטרה)

השחתת קברו של הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

משטרת תחנת בני ברק-רמת גן של מרחב דן איתרה וחקרה שישה נערים קטינים במעורבות ופגיעה במספר קברים בבית עלמין בבני ברק - בין היתר בקברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל.

החקירה בפרשה נפתחה ב במוצאי השבת האחרונה, עם קבלת תלונה על נזק שנגרם למספר קברים בבית העלמין.

המשטרה כאמור נכנסה לתמונה, והערב (שני) מסרה כאמור כי במסגרת חקירה מהירה ופעילות של שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק אותרו ששת הקטינים החשודים.

מדובר בקטינים בגילי 11 עד 14, והיום הם זומנו למתן עדות וחקירה באזהרה בתחנת המשטרה שבסיומה שוחררו.

"מבדיקה שנערכה הרקע לפגיעה בקברים והנזק שנגרם הינו בשל קטטה ומעשה קונדס בין הקטינים", נמסר מהמשטרה.

השחתת קברו של הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

השחתת קברו של ראש הישיבה, נחשפה לתלמידי ישיבת "כסא רחמים" במוצאי השבת, עת הגיעו לפקוד את ציונו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק.

על גבי המצבה ניכרו סימני השחתה בולטים – שברים, שריטות עמוקות שנעשו ככל הנראה בכלי משחית. למרות שהמצבה עצמה לא נשברה לגמרי, הנזק נראה לעין ומעורר כאב וזעם.

תלמידי הישיבה קראו לציבור במוצאי השבת: "המשיכו לפקוד את הציון הקדוש ולראות ישועות, במיוחד בימים אלו שעם ישראל עומד לפתחם של הימים הנוראים. אין כוח שיכול לחלל את כבוד התורה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר