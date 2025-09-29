השחתת קברו של הגר"מ מאזוז זצ"ל ( צילום: מושיק )

משטרת תחנת בני ברק-רמת גן של מרחב דן איתרה וחקרה שישה נערים קטינים במעורבות ופגיעה במספר קברים בבית עלמין בבני ברק - בין היתר בקברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל.

החקירה בפרשה נפתחה במשטרה במוצאי השבת האחרונה, עם קבלת תלונה על נזק שנגרם למספר קברים בבית העלמין. המשטרה כאמור נכנסה לתמונה, והערב (שני) מסרה כאמור כי במסגרת חקירה מהירה ופעילות של שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק אותרו ששת הקטינים החשודים. מדובר בקטינים בגילי 11 עד 14, והיום הם זומנו למתן עדות וחקירה באזהרה בתחנת המשטרה שבסיומה שוחררו. צילומי מסך נתפסו: אחראי קייטרינג מבני ברק נעצר בחשד למעשים חמורים קובי רוזן | 19:37 בר המצווה לבנו של ח"כ מלכיאלי – רבנים ואישי ציבור חגגו בירושלים איציק אוחנה | 15:18 "מבדיקה שנערכה הרקע לפגיעה בקברים והנזק שנגרם הינו בשל קטטה ומעשה קונדס בין הקטינים", נמסר מהמשטרה.

השחתת קברו של ראש הישיבה, נחשפה לתלמידי ישיבת "כסא רחמים" במוצאי השבת, עת הגיעו לפקוד את ציונו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק.

על גבי המצבה ניכרו סימני השחתה בולטים – שברים, שריטות עמוקות שנעשו ככל הנראה בכלי משחית. למרות שהמצבה עצמה לא נשברה לגמרי, הנזק נראה לעין ומעורר כאב וזעם.

תלמידי הישיבה קראו לציבור במוצאי השבת: "המשיכו לפקוד את הציון הקדוש ולראות ישועות, במיוחד בימים אלו שעם ישראל עומד לפתחם של הימים הנוראים. אין כוח שיכול לחלל את כבוד התורה".