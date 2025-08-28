מועדון המתנדבים הארצי ורשת פז אומרים תודה למתנדבים החרדים

במועדון מסבירים כי מדובר בחלק ממערך רחב של הטבות שמעניק למתנדבים ולבני משפחותיהם חיסכון מצטבר שיכול להגיע עד למשכורת שלמה בשנה. בין ההטבות:

סבסוד של עד 15% ברשתות קרפור ו־רמי לוי

הנחות בעשרות אטרקציות ותחומי פנאי

המועדון כולל מתנדבים מארגונים מובילים כמו איחוד הצלה, זק"א, השומר החדש, משמר, שיח סוד, חברים לרפואה, רחשי לב, יד שרה ועוד. בשנים האחרונות הפך המועדון לגוף מרכזי לא רק בהוקרה לפועלם, אלא גם בהפחתת יוקר המחיה.

בפז מציינים כי החיבור למועדון המתנדבים – ובפרט למגזר החרדי, שבו אחוזי ההתנדבות גבוהים במיוחד – הוא חלק ממחויבות החברה לקהילה ולחיזוק ערכי הערבות ההדדית בישראל. "המתנדבים הם הלב הפועם של החברה, ואנו גאים להיות שותפים בהוקרה ובהוקלת הנטל הכלכלי עליהם", אומרים בחברה.

במועדון מסכמים:

"ההטבה בשיתוף רשת פז היא עוד דרך לומר תודה למתנדבים על עשייתם האדירה למען החברה בישראל. נמשיך להביא בכל חודש הטבות חדשות שייתנו ערך ממשי למתנדבים ולמשפחותיהם."