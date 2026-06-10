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40 ימי מאסר בפועל: תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' חטף עונש חמור במיוחד

בית הדין הצבאי גזר היום 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' הבחור מיכאל פטרוף שנעצר בכביש 6 | העונש החמור בשל כך שנחשב עריק במשך 5 שנים (חרדים)

2תגובות
הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית הדין הצבאי גזר היום (שלישי) 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת מעלות התורה, הבחור מיכאל פטרוף. עו"ד מנחם שטאובר ייצג את הבחור בהליך המשפטי שהסתיים בגזר דין חמור.

גזר הדין מגיע בעוון לימוד תורה על רקע סירובו של הבחור להתייצב ללשכת הגיוס ולהפסיק את לימודיו בישיבה, ולאור העובדה שנחשב כ במשך 5 שנים.

העצור הוא בנו של הגאון רבי יוסף פטרוף ראש ישיבת מעלות התורה וממנהיגי הפלג הירושלמי, ובעקבות הארכת ה צפויות הפגנות ענק של הפלג הירושלמי כבר ביום חמישי הקרוב.

בוועדה להצלת עולם התורה הפיצו בימים האחרונים הנחיות חירום למפגינים, תוך התנערות מוחלטת מחסימת מסילות הרכבת ואזהרה חמורה מפני ירידה לפסים. "מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי", נכתב בהנחיות שהופצו.

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2
זה לא כזה הרבה בהתחשב שהוא אמור להיות חייל 3 שנים.
אלמוני
1
הוא אמור לשרת את העם בצבא 3 שנים, במקום זה נמשיך להחזיק אותו על חשבוננו 40 יום פנסיון מלא. טוב זה לא החידוש הגדול אחרי 5 שנות ישיבה על חשבון משלם המיסים
חייל

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