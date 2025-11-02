זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק, שנחשב לאני ישראלי ופרו פלסטיני מוצהר, ולפי רוב ההערכות צפוי לזכות בבחירות הגורליות, שיתקיימו ביום שלישי השבוע - פרסם סרטון חדש במסגרת הקמפיין.

הסרטון, שגרף מיליוני צפיות והפך לויראלי, צולם בחנות ממתקים בבעלות אחים ממוצא ירדני, השוכן בשכונת מגוריו אסטוריה.

נראה כי ממדאני מנסה לפנות בסרטון לקול הערבי. הוא מדבר בשפה הערבית, כשבאחד מהפריימים בסרטון אף נראה תלוי דגל אש"ף.

הוא מתנצל על אי שליטתו הגבוהה במיוחד בערבית ואומר: "אני אמנם נראה כמו גיס שלכם מדמשק אבל הערבית שלי זקוקה לליטוש".

עוד אמר, בחיוך, שה"כנאפה", המאכל הערבי המתוק, "משכם בניו יורק לא טובה כמו זו שיש בניו ג'רזי".

אתמול דווח כי הנשיא האמריקני לשעבר, ברק אובמה, הציע ללמדאני לשמש כיועצו האישי, אם הראשון יבחר לראשות העיר. אובמה, לפי הדיווחים, החמיא לממדאני על הקמפיין, באופן חריג וראשון.

בקרב יהודי ניו יורק שורר חשש מפני בחירתו של ממדאני. ההערכות הרווחות במערכת הפוליטית הפנים ניו יורקית, בהתבסס על הסקרים שפורסמו כמעט לכל אורך תקופת המירוץ, היא כי על אף הביקורת הקשה שמקבל, בין היתר מהנשיא טראמפ, ממדאני הוא המנצח של הבחירות.

היתרון שלו בסקרים גבוה מאוד מיריביו - שהם כיום למעשה שניים: המועמד הרפבוליקני קורטיס סילווה והמועמד העצמאי אנדרו קאומו. קודם לכן התמודד גם ראש העיר הנוכחי של ניו יורק אריד אדמס, אך זה פרש מהמירוץ בשלב מסוים.

על פי רוב ככל הסקרים, כאמור, ממדאני מוביל בבטחה, לעיתים בפער של פי שניים מהבא אחריו בסיכויי הזכיה - קאומו. סילבה משתרך הרחק מאחור. ההערכות הן כי רק אם סילווה יפרוש מהמירוץ, דבר שלא נראה שיקרה, יהיה סיכוי אמיתי להביס את ממדאני.

ובכל זאת, סקר חדש של אוניבאסיטת ספוק, שפורסם בין היתר בשבוע שעבר גם בישראל היום, מזהה צמצום דרמטי ביתרון של ממדאני.

לפי הסקר, ממדאני מוביל על פני קאומו בעשרה אחוזים בלבד וזוכה ל44% אחוזי תמיכה. אחריו קאומו עם 34%. כאמור, בהתחשב ברוב ככל הסקרים האחרים, מדובר בצמצום משמעותי מאוד.

האם זה יספיק? לא בטוח. נראה כי גם אם מדובר בצמצום אמיתי - הוא קורה מאוחד מידי ובאופן שאינו מספק כדי לצמצם לחלוטין את הפער, מה גם שההצבעה המוקדמת כבר החלה.