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הסדר פשרה היסטורי

אפל תשלם 150 אלף דולר לעובד יהודי שפוטר בגלל שבת

טכנאי יהודי ביקש לא לעבוד בשבת לאחר התגיירותו • מנהל החנות סירב ופיטר אותו • הסדר פשרה עם הנציבות הפדרלית חייב את החברה בפיצוי כספי והדרכות (חרדים)

אפל תשללם 150,000 $ (צילום: Shutterstock)

ענקית הטכנולוגיה אפל הסכימה לשלם 150,000 דולר במסגרת הסדר פשרה עם הנציבות הפדרלית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה של ארה"ב (EEOC), בעקבות תביעה על אפליה דתית ופיטורים שלא כדין של עובד יהודי שביקש לשמור שבת.

המקרה עורר תשומת לב רבה בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית, ומהווה תקדים משמעותי בנושא זכויות עובדים דתיים במקומות עבודה.

מהתגיירות לפיטורים

טיילר סטיל, שהועסק כטכנאי בחנות אפל בווירג'יניה במשך מספר שנים, זכה להערכות עבודה חיוביות מצד מעסיקיו. אולם לאחר שהתגייר בשנת 2023, החל מסע קשה שהסתיים בפיטוריו.

סטיל פנה למנהל החנות עם בקשה פשוטה: להתאים את לוח הזמנים שלו כך שלא יבוצעו לו משמרות בימי שישי בערב ובשבתות, על מנת שיוכל לשמור שבת כהלכה. הבקשה, שנראתה לו סבירה ולגיטימית, נתקלה בסירוב נחרץ.

מנהל החנות לא רק דחה את הבקשה, אלא דרש ממנו במפורש להמשיך לעבוד בסופי השבוע. כאשר סטיל עמד על שלו והמשיך לסרב לעבוד בשבת, הוטלו עליו צעדים משמעתיים שהלכו והחמירו, עד שבינואר 2024 הוא פוטר מעבודתו.

התביעה וההסדר

הנציבות הפדרלית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה הגישה תביעה נגד אפל בגין הפרת חוק זכויות האזרח, המחייב מעסיקים לספק התאמות סבירות לאמונות דתיות של עובדים. לפי החוק, מעסיק נדרש להתאים את תנאי העבודה לצרכים דתיים של עובדיו, כל עוד הדבר אינו מהווה נטל בלתי סביר על העסק.

במסגרת ההסדר שנסגר באוגוסט 2026, אפל הסכימה לשלם 80,000 דולר בגין השבת שכר עבר ו-70,000 דולר נוספים כפיצויים. החברה סירבה להודות בביצוע עבירה או בטענות האפליה, אך בחרה להסכים להסדר כדי לסיים את ההליך המשפטי.

מעבר לתשלום הכספי, התחייבה אפל לנקוט בצעדים נוספים. החברה תעביר הדרכות מקיפות בנושא זכויות דת ואפליה למנהלים בחנויות באזור, במטרה למנוע מקרים דומים בעתיד.

בנוסף, אפל תידרש לדווח לנציבות הפדרלית על כל תלונה דומה שתתקבל במשך שנתיים, במסגרת מעקב ופיקוח על יישום ההסדר.

המקרה מצטרף לשורה של תביעות דומות שהוגשו בשנים האחרונות נגד מעסיקים גדולים בארצות הברית, ומדגיש את חשיבות ההגנה על זכויות עובדים דתיים במקומות עבודה.
שמירת שבתאפל Appleגר צדק

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