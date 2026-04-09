אביתר אזרזר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

התפתחות דרמטית נרשמה לאחרונה בפרשה שמסעירה את הרחוב החרדי זה שנים: למעלה משש שנים לאחר שנמצאה גופתו של הבחור אביתר אזרזר ז"ל בן ה-18, הותר לפרסום כי חלה התקדמות משמעותית בחקירת הרצח.

המשטרה מסרה היום כי "בתאריך 27/12/19 נמצאה גופת צעיר בן 18 בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר כשלושה שבועות. במסגרת חקירה המנוהלת בימ"ר ת"א, נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים, במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. "לאחרונה חלה התפתחות בחקירה, ובשלב זה הוטל צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה למעט מה שהותר לפרסום בצו המצ"ב. נבהיר כי לא ניתן להוסיף מעבר לאמור בהודעה זו". הפרשה החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אזרזר, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך שלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט.

אביתר ז"ל ( באדיבות המשפחה )

התקווה להשיבו בחיים נגוזה ב-27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, כאשר גופתו נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה ובית העלמין ברמת השרון. על פי הערכות גורמי החקירה באותה עת, הרצח בוצע לאחר שהצעיר הובא למקום בעורמה, במה שמכונה בעולם הפשע "כיפה אדומה". הממצאים בזירה העידו על אירוע אכזרי, ומאז השקיעו חוקרי הימ"ר מאמצים כבירים להגיע אל האחראים.

בקרב מכריו תואר אזרזר כבחור פיקח וחכם מאוד, שבשלב מסוים עזב את ספסל הלימודים בישיבה ויצא לשוק העבודה. חבריו סיפרו אז בכאב כי הרצון להתפרנס והנסיבות הובילו אותו לקשרים עם גורמים שוליים בעולם התחתון, קשרים שככל הנראה עלו לו בחייו. "הוא היה הילד הלא נכון במקום הלא נכון", אמרו מקורביו, תוך שהם מדגישים כי למרות המעבר לבני ברק, הוא שמר על קשר הדוק עם משפחתו בירושלים.

הזירה בה נמצאה הגופה ( צילום: פלאש 90 )

במהלך השנים שחלפו מאז הרצח, המשטרה הטילה צו איסור פרסום חמור על כל פרטי החקירה. בית המשפט האריך את הצו פעם אחר פעם, כאשר לפני כשלוש שנים הוארך הצו למשך 180 ימים - צעד שנחשב לחריג בשל אורך הזמן. במשטרה הדגישו אז כי "הצו אוסר פרסום כל פרט מפרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשודים".

כעת, עם ההתפתחות החדשה, נראה כי החוקרים קרובים מאי פעם לפיענוח התעלומה. עם זאת, בית המשפט הבהיר כי צו איסור הפרסום נותר בעינו על יתר פרטי החקירה, זהות החשודים או אופי ההתפתחות המדויק, זאת על מנת לאפשר לחוקרים להשלים את המלאכה מבלי לפגוע בסיכויים להגשת כתבי אישום.

יצוין כי במהלך השנים, משפחת אזרזר הנציחה את זכרו של אביתר ז"ל בדרכים שונות. כשנה וארבעה חודשים לאחר הרצח הוכנס ספר תורה לזכרו ולעילוי נשמתו, בטקס מרגש שהתקיים בערב חג השבועות. בני המשפחה נכנסו לכתיבת אותיות אצל גדולי ישראל, ביניהם מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, שכתב אז מכתב תנחומים מיוחד למשפחה.

במכתבו כתב מרן זצ"ל: "אשריכם שנבחרתם לעמוד בניסיונות בהסתלקות הבן. ויהא רעווא מן שמיא שהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון ואבלי ירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד". גם האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא הגיע לנחם את המשפחה ואמר כי הנפטר היה עם נשמה גבוהה מאוד.