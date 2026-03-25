כיכר השבת
"חייבים להתנער ולהתעורר"

"באו להציל חיים והותקפו" | צעירים תקפו את חיילי פיקוד העורף בזירה בבני ברק

עשרות צעירים תקפו חיילים מפיקוד העורף שהוזעקו לזירת נפילת טיל איראני בבני ברק• בכיר בעירייה: "באו להציל חיים ותקפו אותם? חייבים להתנער מהם" (חרדים)

8תגובות
לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ. ארכיון (צילום: צה"ל)

עשרות צעירים תקפו אמש (שלישי) חיילי פיקוד העורף שהוזעקו לזירת נפילת טיל איראני ב.

האירוע המביש התרחש בעת שהחיילים ביצעו סריקות והערכות מצב בזירה, שם נגרם הרס רב וקריסת מבנה, לצד תשעה נפגעים בדרגות שונות.

בכיר בעירייה הביע זעזוע בשיחה עם 'כיכר השבת' ואמר בזעם: "החיילים באו להציל חיים של התושבים, אין לנו מילים מרוב בושה. לתקוף חיילים שבאו להציל אתכם? אין כל הצדקה למה שהתרחש בעיר, חייבים להתנער מהצעירים האלו, חייבים להתעורר".

הבכיר הוסיף בדאגה: "אסור לשתוק אל מול אלימות, בטח כלפי חיילים שבאו להציל חיים של תושבי בני ברק, מה הם רוצים? שפעם הבאה פיקוד העורף לא ייכנס לבני ברק? אנחנו מאבדים את זה".

כזכור, הגאון רבי נפתלי גלנץ התייחס בעבר לתופעת האלימות בבני ברק והזהיר מפני "קנאות מזויפת" של צעירים שיוצאים לרחובות ומשתוללים באלימות. "בעיר התורה והחסידות בני ברק", התבטא הרב, "היה זה תורם של כמה בחורים צעירים שהתנפלו על כמה חיילים שנכנסו לעיר, ובקריאות גנאי רמות ובסיסמאות שנאה גרשום מהעיר בביזיון".

בעיריית בני ברק הדגישו כי התנהגות כזו פוגעת קשות בתדמית העיר ובקשר החיוני עם כוחות החירום. "זה לא רק עניין של תדמית", הבהיר הבכיר, "זה עניין של פיקוח נפש ממש. אם חיילי פיקוד העורף יהססו להיכנס לבני ברק בפעם הבאה, מי ייפגע? התושבים שלנו. זו אחריות של כולנו להתנער מהאלימות הזו ולהבהיר שזה לא מייצג אותנו".

יצוין כי בזירת הנפילה בבני ברק נגרם הרס משמעותי, וכוחות החירום פעלו שעות ארוכות בסריקות ובחילוץ נפגעים. התקיפה על החיילים במהלך פעילותם המקצועית מעוררת דאגה רבה בקרב גורמים רשמיים, המחפשים דרכים למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
ממשלת ימין הגרועה בחסות בתי המשפט הצליחו לקרוע את החוט הדק שהיה בין הציבור החרדי לבין צה"ל...חבל חבל חבל
חבל
במקום לטפל בחנוך הקלוקל לחוסר מידות אתה מחפש אשמים. באמת חבל..
הגלילי
פשוט גולם. חמור. אידיוט.
פרעה
4
פשוט מתביישת בשבילם. עד לאן הגענו. אלה לא חרדים בשום צורה ועצוב שהם הורסים שם של מגזר שלם. איבדו את זה לגמרי.. אם הם לא יודעים להעריך הצלת חיים אפילו, אין ספק שהם לא בריאים בנפשם
בושה
זה תוצאות החינוך שלכם!
מימי
3
מתנערים מהם
שלמה
2
גועל נפש. שבפעם הבאה לא יכנסו לעיר בני ברק מי שמעז לפגוע באנשים שמצילים חיים ובאנשים בכלל צריך להענש בחומרה .
שוחר שלום
1
במקום להתנער מהצעירים, אולי תתנערו מהרבנים ומהפוליטיקאים המסיתים? במקום רק לקרא לא לתקוף את החיילים (תודה באמת), אולי תתגייסו בעצמכם להיות חיילים שמצילים חיים?
דודו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר