עשרות צעירים תקפו אמש (שלישי) חיילי פיקוד העורף שהוזעקו לזירת נפילת טיל איראני בבני ברק.

האירוע המביש התרחש בעת שהחיילים ביצעו סריקות והערכות מצב בזירה, שם נגרם הרס רב וקריסת מבנה, לצד תשעה נפגעים בדרגות שונות.

בכיר בעירייה הביע זעזוע בשיחה עם 'כיכר השבת' ואמר בזעם: "החיילים באו להציל חיים של התושבים, אין לנו מילים מרוב בושה. לתקוף חיילים שבאו להציל אתכם? אין כל הצדקה למה שהתרחש בעיר, חייבים להתנער מהצעירים האלו, חייבים להתעורר".

הבכיר הוסיף בדאגה: "אסור לשתוק אל מול אלימות, בטח כלפי חיילים שבאו להציל חיים של תושבי בני ברק, מה הם רוצים? שפעם הבאה פיקוד העורף לא ייכנס לבני ברק? אנחנו מאבדים את זה".

כזכור, הגאון רבי נפתלי גלנץ התייחס בעבר לתופעת האלימות בבני ברק והזהיר מפני "קנאות מזויפת" של צעירים שיוצאים לרחובות ומשתוללים באלימות. "בעיר התורה והחסידות בני ברק", התבטא הרב, "היה זה תורם של כמה בחורים צעירים שהתנפלו על כמה חיילים שנכנסו לעיר, ובקריאות גנאי רמות ובסיסמאות שנאה גרשום מהעיר בביזיון".

בעיריית בני ברק הדגישו כי התנהגות כזו פוגעת קשות בתדמית העיר ובקשר החיוני עם כוחות החירום. "זה לא רק עניין של תדמית", הבהיר הבכיר, "זה עניין של פיקוח נפש ממש. אם חיילי פיקוד העורף יהססו להיכנס לבני ברק בפעם הבאה, מי ייפגע? התושבים שלנו. זו אחריות של כולנו להתנער מהאלימות הזו ולהבהיר שזה לא מייצג אותנו".

יצוין כי בזירת הנפילה בבני ברק נגרם הרס משמעותי, וכוחות החירום פעלו שעות ארוכות בסריקות ובחילוץ נפגעים. התקיפה על החיילים במהלך פעילותם המקצועית מעוררת דאגה רבה בקרב גורמים רשמיים, המחפשים דרכים למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.