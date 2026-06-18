"התורה מלווה כל החלטה": הרבנים הראשיים במסר מהדהד למשטרה

הרבנים הראשיים ומשטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

בצעד חשוב המשקף את החיבור העמוק בין עולם ההלכה לבין המציאות המבצעית המורכבת, התקיים השבוע מפגש עבודה מקצועי בין הרבנים הראשיים לישראל לבין מערך רבנות משטרת ישראל ומשמר הגבול. המפגש, שדווח עליו לראשונה על ידי רבנות המשטרה, התמקד בהשקת כרך חדש בסדרת הספרים "הפקדתי שומרים" – סדרה ייחודית העוסקת בשאלות הלכתיות מורכבות הנובעות מעבודת השוטרים בשטח.

הכרך החדש כולל מאמרים הלכתיים שנכתבו על ידי רבני המשטרה, העוסקים באתגרי ביטחון הפנים הייחודיים שעמם מתמודדים השוטרים במהלך שירותם. לצד המאמרים, מופיעים בספר תשובות הלכתיות בנושאי מלחמה מאת גדולי הפוסקים, ביניהם הרב אשר וייס והרב יצחק זילברשטיין, המעניקים מענה הלכתי לשאלות מורכבות שעולות בשטח. דגש מיוחד בכרך ניתן לשאלות הרות גורל שעלו על שולחנם של השוטרים במהלך מלחמת "חרבות ברזל", שאלות המשקפות את מסירות הנפש והנכונות לעמוד על משמר שלומם של אזרחי ישראל בתנאי שטח חסרי תקדים. הכרך מוקדש לזכרו של תנ"צ הרב יעקב גרוס זצ"ל, רב המשטרה לשעבר שהרביץ תורה במשך יובל שנים, ואותו ערך בנו, הרב שמעון גרוס. הראשון לציון: "הבנת המציאות – תנאי לפסיקה" רוח הקודש דיברה מתוך גרונו; האזהרה המצמררת של הפוסק על נשיא ארה"ב חיים רוזנבוים | 17:39 ריקול למכנסיים ופשיטת רגל מגזרית: הגיע הזמן לעבור להתקפה טובה אור | 15:00 הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הדגיש במהלך המפגש את חשיבות שיתוף הפעולה בין עולם ההלכה לבין המומחיות המבצעית. "פסיקת הלכה בנושאים מקצועיים מחייבת הבנה מעמיקה של המציאות", ציין הראשל"צ. "כשם שרב מסתמך על מומחיות רופא בשאלות רפואיות, כך עליו להסתמך על מומחיות השוטרים בסוגיות מבצעיות. רק הבנה יסודית של המציאות מאפשרת להגיע להכרעות הלכתיות נכונות".

הרבנים הראשיים וצמרת המשטרה ( צילום: באדיבות )

הרבנים הראשיים וצמרת המשטרה ( צילום: באדיבות )

הרבנים הראשיים וצמרת המשטרה ( צילום: באדיבות )

דבריו של הראשון לציון משקפים גישה עקרונית בפסיקת ההלכה, הרואה בהבנת המציאות המעשית תנאי הכרחי להכרעה הלכתית נכונה. בעולם המבצעי המורכב של המשטרה, שבו השוטרים נדרשים לקבל החלטות מהירות בתנאי לחץ ובסיטואציות חירום, ההבנה ההלכתית חייבת להיות מושתתת על ידע מקצועי מעמיק.

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, הוסיף כי הספר מבטא את העובדה שהתורה מקיפה את כל תחומי החיים. "היא מלווה את האדם בכל החלטה ופעילות מבצעית", אמר הרב בר. "אני מבקש לשבח את רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, המהווה דוגמה חיה לחכם הניכר במידותיו ובהנהגתו".

רב המשטרה: "מתווכים את עולם התורה לשטח"

הרב רמי ברכיהו, רב המשטרה, סיכם את המפגש בדברים המדגישים את תפקיד הרבנות הצבאית. "תפקידנו לתווך את עולם התורה והרוח אל עבודת הקודש של המשטרה", הבהיר. "גם בימים מורכבים, אנו שואבים כוח מהקשר לגדולי התורה, מתוך מטרה לחזק את החיבור בין ערכי האומה לביטחון הציבור".

המפגש משקף מגמה רחבה יותר של חיזוק הקשר בין ההנהגה הרוחנית לבין גופי הביטחון והאכיפה. בשנים האחרונות, ניכרת עלייה בשיתופי פעולה מסוג זה, המבטאים הכרה בחשיבות העיגון ההלכתי והערכי של פעילות מבצעית. סדרת הספרים "הפקדתי שומרים" מהווה כלי מעשי לשוטרים המבקשים לשלב את עבודתם המקצועית עם מחויבות הלכתית, ומספקת מענה לשאלות שעולות בשטח באופן שוטף.