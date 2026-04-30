לאחר טיפול ממושך בהדסה עין כרם, שוחרר בשעה טובה מאישפוז הילד בן ה-4 וחצי שספג כוויות קשות ועמוקות אשר כיסו כ-40 אחוז משטח גופו, כשנפל לסיר מרק רותח.

כפי שדיווחנו, לפני מספר שבועות, באחד מערבי השבת, הובהל בן הארבע וחצי אל יחידת הטראומה לאחר שנפל לסיר מרק מבעבע בבית הכנסת בשכונת מגוריו.

אמו סיפרה כי מעד לאחור בעת חלוקת המרק מתוך סיר ענק המיועד למתפללי בית הכנסת ונפל פנימה. אנשי בית הכנסת וההורים מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה שפינו אותי מיידית להדסה עין כרם.

עם הגעתו, לאחר שעבר הערכה ובדיקות של כל הצוותים הרלוונטיים של המחלקה לרפואה דחופה ילדים וצוות יחידת הכוויות של המחלקה לכירורגיה פלסטית, החל במסע טיפולים מורכב ואינטנסיבי כאשר משפחתו לצידו כל העת.

ד״ר סתיו סרנה כאהן, מומחה בכירורגיה פלסטית, מנהל יחידת הכויות בהדסה, מספר כי תחילה הועבר בדחיפות אל חדר הניתוח, שם הורדם והונשם כשהצוות הטריה של הכויות וחבישתן.

״לאחר ההליך הראשון הוא עבר אישפוז מורכב וארוך, כולל הרדמה והנשמה עד שהתייצב במסגרת היחידה לטיפול נמרץ ילדים, עבר טיפולי כוויה רבים ומורכבים וניתוח להטרית הכוויות העמוקות והשתלות עור״.

ד״ר סרנה כאהן מוסיף כי במהלך האישפוז, כמקובל ביחידת הכוויות בהדסה, טופל הילד באופן מסור ואינטנסיבי עי הצוות הרב תחומי שכולל אחיות, אנשי ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מעקב דיאטנית ועוד.

״תחת הטיפול של כל הצוותים חל שיפור משמעותי במצבו. הכוויות והפצעים הפתוחים נסגרו לחלוטין והוא עובר לשלב הבא בהחלמתו - השיקום באלין, שם צוותי השיקום יעבדו איתו על חזרה מהירה ככל הניתן לשגרת חיים מלאה.

כמובן שהמעבר לשיקום אינו אומר פרידה מהדסה, והצוותים של יחידת הכוויות ימשיכו במעקב צמוד אחר התקדמותו, תחילה על בסיס שבועי ובהמשך על פי הצורך להשגחה ומענה מהיר בכל בעיה העלולה לצוץ סביב הטיפולים.

אנו מאחלים לו ולמשפחתו החלמה מהירה וכאמור חזרה מלאה ככל הניתן לשיגרת החיים טרם התאונה המצערת״.